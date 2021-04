Summer Hair: i consigli dell’esperto per capelli sani e meravigliosi

LUGANO - La bella stagione rappresenta un momento di potenziale stress per la chioma: temperature elevate sole, cloro, salsedine e lavaggi frequenti.

Fortunatamente, con una hair care mirata puoi mantenere i capelli meravigliosi anche in vacanza!

Patrick Merlo, Hairlover e titolare del salone Merloland a Chiasso, ci svela i suoi segreti.

Il primo step, è rappresentato dai trattamenti preparatori: “quelli che consigliamo a Merloland, idratano i capelli a partire dal loro DNA - con l’obiettivo preservarli - e al contempo ne mantengono la bellezza, come il trattamento disciplinante al veleno d’api che tiene alto il volume e quello anticrespo, che elimina il temuto effetto frizz”.



Per affrontare con stile l’estate e dare una rinfrescata al look prima delle vacanze, basta poi scegliere un hair cut di tendenza. I trend taglio estate 2021 sono versatili e pratici, da asciugare al vento o da rendere lisci o mossi “con una pizzicata”. La lunghezza ideale sfiora le spalle o le supera appena, così da permettere a chi lo indossa di legare i capelli quando le temperature salgono. O di realizzare acconciature glamour come le trecce, un must anche per questa bella stagione: “basta piegare la testa in avanti e creare una treccia a partire dalla nuca per ottenere un effetto sorprendente”!

In tema colore, invece, Patrick suggerisce l’innovazione del 3D color “nutre i capelli, crea giochi di luce tridimensionali ed esalta l’abbronzatura”.



Infine, per capelli impeccabili anche in spiaggia, poche e semplici abitudini: applica un balsamo più volte al giorno per ridurre l’effetto crespo e mantenere le lunghezze piacevoli al tatto, sciacquale frequentemente con acqua dolce, fai uno shampoo delicato a fine giornata, e applica una protezione solare per capelli.

Poi concedi ai tuoi capelli qualche coccola extra al rientro dalle vacanze, e il gioco è fatto!

Pronta a brillare?

A cura di Hairlovers