Adiposità localizzata e cellulite: differenze e trattamenti

PAZZALLO - Adiposità localizzata e cellulite sono problemi che mettono in crisi ogni donna. La cellulite, il cui nome scientifico è PEFS (Panniculopatia Edemato Fibro Sclerotica), viene addirittura definita “democratica”: questo inestetismo fisiologico colpisce infatti circa il 90% della popolazione femminile.

Con l’arrivo della bella stagione, sono tante le donne che cercano di correre ai ripari con esercizi fisici e trattamenti mirati per adiposità localizzata e cellulite. Ma per combattere questi inestetismi al meglio, è fondamentale saperli riconoscere e non confonderli tra loro.

Scopriamo qui insieme le loro caratteristiche e differenze.

Per adiposità localizzata si intende un accumulo di tessuto grasso in specifiche zone del nostro corpo . Le zone colpite variano a seconda di fattori come età, conformazione fisica e sesso. Si tratta, dunque, di un incremento del volume e del numero delle cellule adipose (adipociti).

A differenza dell'adiposità, la cellulite è un inestetismo che colpisce prevalentemente le donne. Tanto diffusa quanto poco tollerata, si tratta di un'infiammazione delle cellule del tessuto adiposo con conseguente ristagno di liquidi e accumulo di scorie, che va a causare la classica "buccia d'arancia", più o meno pronunciata.

Sia che si tratti di adiposità localizzata sia che si tratti di cellulite, il primo grande passo è modificare il proprio stile di vita e la propria alimentazione. Per combattere questi inestetismi, è necessario fare regolarmente attività fisica e seguire un’alimentazione ricca di frutta e verdura, limitando il consumo di sale, zuccheri e cibi fritti.

A questi rimedi base, si possono abbinare prodotti specifici e trattamenti estetici all’avanguardia. Prima di iniziare qualsiasi trattamento, occorre effettuare un’attenta diagnosi per identificare la tipologia di inestetismo e la sua fase evolutiva. Il personale qualificato del centro Choice Wellness Health Spa effettua il trattamento Lipocel, mirato per contrastare adiposità localizzata e cellulite.