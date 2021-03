Benessere e intimità: Hai paura di non essere abbastanza bravo nel sesso?

LUGANO - Essere un bravo amante non significa solamente essere in grado di avere una lunga erezione, dimensioni ragguardevoli e saper possedere la donna con il ritmo, l’intensità e la giusta durata. Molto spesso gli uomini sono convinti di essere bravi, ma la verità è tutt’altra.

Certo non dico che i fattori elencati prima non siano importanti, tutt’altro, ma quello che voglio trasmetterti è che per essere dei veri maestri a letto ci vogliono specifiche capacità che nessun porno vi potrà mai insegnare. Nessun amico vi potrà mai consigliare, perché si basa sulla conoscenza profonda del corpo femminile, di COME e DOVE toccare per far godere una donna.

Queste capacità non possono essere apprese solamente dalle proprie esperienze e non parlo di preliminari di base, parlo di punti segreti del corpo di una donna. Se un uomo vuole dare più piacere e diventare davvero un maestro dovrebbe imparare queste nuove capacità. L’unico modo per apprenderle è farsi guidare da un professionista del settore, come ad esempio un Tantra Coach.

Nel mio caso specifico insegno agli uomini come far vibrare il proprio corpo in totale risonanza con quello della propria donna e come arrivare a conquistare un piacere intenso che dura ore e non secondi.

Io sono in grado di istruirti e seguirti in un percorso completo che allena corpo, mente ed emozioni per portare la tua energia ad un livello superiore ed elevarti ad uno stato di consapevolezza sessuale superiore.

Ti sei mai chiesto come mai impariamo la matematica, le lingue, ma nessuno ti ha mai spiegato veramente bene COME FARE L’AMORE? Come funzionano realmente i nostri corpi. L’uomo e la donna.

Immagina una donna che perde il controllo e ogni cellula del suo corpo gode sotto le tue mani, rilassata ed eccitata, pronta a salire ad un altro livello di piacere e orgasmi. Lo sapevi che una donna può arrivare ad avere anche 5 orgasmi durante un atto sessuale?

Per arrivare a quel punto devi diventare quello che io definisco un MAGIC LOVER. Un uomo capace di far impazzire la propria compagna, in grado di essere presente in ogni tocco, un uomo che non dimentica la propria donna, MAI!

Non basta avere un talento naturale, per diventare dei Magic Lover ci vuole impegno, pratica e un maestro che ti insegni e ti indichi la direzione, ovvero una Tantra Coach. Quello che devi imparare è come acquisire maggiore sicurezza, saper dare e ricevere maggiore piacere e come aumentare il tuo potere sessuale.

Auguro a tutte le donne che sempre più uomini possano diventare consapevoli della propria intimità e che imparino a mettere da parte l’ego, perché solo così il Magic lover che è già presente in loro potrà sbocciare.

Io ho fiducia in te UOMO e tu sei pronto ad iniziare il tuo percorso di trasformazione?

