Parrucchieri più consapevoli e clienti più felici con Beauty R-Evolution

LUGANO - Si è alzato il sipario sulla formazione Beauty R-Evolution e molti parrucchieri in Ticino hanno già iniziato a “rivoluzionare” il proprio concetto di progetto beauty e migliorare il lavoro in salone grazie al Metodo innovativo creato per loro dall’Image Expert Valentina Indelicato.

Beauty R-Evolution guida gli hairstylist verso un nuovo modo di concepire il lavoro in salone e, in particolare, la fase della consulenza personalizzata.

“Guardare la cliente con nuovi occhi e nuova consapevolezza, svincolarti dal puro senso estetico e renderti in grado di fornire tutti i ‘perché’ scientifici a supporto di ogni proposta e scelta” (V.I.).

È questo il cuore del metodo B-RE, con l’obiettivo - per il parrucchiere - di dar vita a progetti hair&beauty realmente su misura, che valorizzano l’identità e unicità di ogni donna.

I corsi beauty R-Evolution forniscono metodo, strumenti e conoscenze trasversali fondamentali per elevare il lavoro di consulenza in salone e, di conseguenza, la capacità di generare clienti felici.

In che modo?

Focus sull’ascolto attivo - per fare emergere l’identità della cliente - e sull’incredibile potere del colore, in grado di amplificare la bellezza di ogni volto quando risuona in armonia con le caratteristiche cromatiche della persona.

Facile intuirne i vantaggi: un upgrade professionale per il parrucchiere ma, più di tutto, clienti fidelizzate e soddisfatte, che non avranno mai più dubbi e paura quando di fronte al desiderio di cambiare e osare con nuovi look!

