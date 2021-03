Supera i momenti difficili, prendendoti cura di TE

CHIASSO - Un consiglio per tutti, ma in particolare per i maschietti che fanno sempre più fatica a prendersi cura di sé stessi.

Che vi piaccia o no, la nostra immagine é il nostro biglietto da visita, “non sei quello che dici, ma sei quello che fai”. Le parole stanno a zero, sono i fatti quelli che contano, questo anche attraverso la cura e l‘attenzione che dedichiamo a noi stessi attraverso la nostra immagine, non solo aumenterai la tua autostima e il tuo amor proprio, ma risulterai assolutamente credibile anche agli occhi degli altri.

Un esempio può essere un colloquio di lavoro, due curriculum assolutamente identici a livello di competenze, dove pensate si giochino tutto? Giusto! Al colloquio di lavoro, ma perché?

Perché attraverso l’energia e la sicurezza che trasmetteranno, grazie alla comunicazione non verbale e para verbale (modo di vestirsi, muoversi e presentarsi), insieme alla cura e l’attenzione del grooming (cura e igiene personale, capelli, barba,...), e un abbigliamento con giusti abbinamenti dei colori amici, del modello che valorizza la figura e consono al ruolo, senza snaturarsi o stravolgere il proprio stile e la propria personalità, risulterà la strategia vincente per fare colpo e per garantirsi l’assunzione.

Volete che vi dica anche un aneddoto di successo per la vita privata? Beh qui la storia potete scriverla voi, mettendo in atto sempre le stesse tecniche e strategie, come? Prendendovi cura della vostra immagine che si tramuterà in energia positiva e vincente...

Tra pochi giorni sarà la Festa del Papà, quale regalo migliore per questi uomini meravigliosi che si prendono cura della famiglia con tutto il carico e il peso di pensare prima a fare felice i propri cari, “questo è l’esempio che mia ha lasciato il mio amato Papà Matteo”, a questi uomini il minimo che possiamo regalare è una consulenza d’immagine per far si che si sentano e si vedano sempre più belli e curati, se lo meritano, vero?

Evviva i papà!

