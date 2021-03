Lo sapete come organizzare il frigorifero?

LUGANO -

Negli ultimi mesi, a causa dell'emergenza da corona virus, il tempo che trascorriamo in casa è aumentato insieme al numero dei pasti che prepariamo e consumiamo: la diretta conseguenza è che siamo portati ad acquistare più alimenti quando ci rechiamo al supermercato per la spesa. Fondamentale, dunque, l'utilizzo del frigorifero per conservare tutti quegli alimenti che comporranno i nostri pasti durante la settimana. Attenzione però a utilizzare questo elettrodomestico consapevolmente, per sfruttarlo al meglio e godere di tutti i vantaggi che comporta: vediamo come utilizzarlo nel modo giusto per conservare correttamente gli alimenti.

Impara a gestire le scorte:

Posiziona ordinatamente i prodotti dando precedenza a quelli con scadenza breve o acquistati meno recentemente, in modo da garantire un’adeguata rotazione ed evitare di far scadere qualche prodotto.

Controlla periodicamente la temperatura del tuo frigorifero:

Dovresti aspettarti un valore tra i 2°C e i 4/5°C inclusi.

Utilizza contenitori chiusi:

Conserva gli alimenti negli appositi contenitori richiudibili o comunque ben protetti da pellicole per alimenti, al fine di evitare che prodotti diversi vengano a contatto e possano costituire rischi per la salute.

Attento alle uova:

Le uova non vanno nell’anta laterale, poiché una posizione del genere è facilmente soggetta a sbalzi di temperatura a causa dell’apertura frequente della porta dell’elettrodomestico.

Valuta le scadenze con occhio critico:

È importante ricordare che la data di scadenza si riferisce al prodotto conservato nella confezione integra mentre, una volta aperta la confezione, l’alimento deve essere consumato nel più breve tempo possibile. Se un prodotto presenta muffa o ha un colore o un odore diverso dal solito evita di consumarlo.

Tieni a mente che alcuni alimenti non vanno in frigo:

Quasi tutta la frutta esotica non va in frigo, specialmente avocado, mango e banane (in questa condizione è più soggetta ad annerire). Stessa cosa avviene per le patate che, se conservate a basse temperature (sotto i 6°C).

Prenota la tua consulenza in nutrizione per imparare ad alimentarti in modo corretto e mantenere uno stile di vita sano.

Contattaci al 091 935 00 10 oppure tramite whatsapp al 079 122 67 95