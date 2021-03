Tutti pazzi per Mydentity by Guy Tang

LUGANO - Una gamma pensata da un Hair expert per i parrucchieri, e per tutte le donne che vogliono sentirsi uniche in un hair look che ne rispecchi ogni sfaccettatura della personalità.

Non a caso Mydentity by Guy Tang è già da tempo la linea color professionale più innovativa e richiesta nei saloni in Ticino (e nel mondo).

La linea Mydentity rompe gli schemi della colorazione così come l’abbiamo sempre conosciuta e porta la colorazione in salone a un livello superiore, permettendo di realizzare ogni desiderio di bellezza, con la certezza di risultati impeccabili e duraturi.

Per tutto quello che “ti passa per la testa”, c’è una nuance Mydentity!

Tutti i prodotti della linea professionale firmata Guy Tang possono infatti essere mixati tra loro per creare infinite sfumature estremamente personalizzate e d’impatto.

In più, non alterano il colore naturale dei capelli e garantiscono risultati effetto wow che durano nel tempo, a prova di shampoo, stress e styling ad elevate temperature.

E via con la fantasia: tinte pastello per chi desidera osare e farsi notare. Biondi da copertina - caldi o freddi – che mantengono la loro luce ed eleganza senza mai ingiallire.

E che dire del Balayage? Con le straordinarie decolorazioni e i riflessi Mydentity puoi regalarti sfumature e giochi di luce di ogni genere, dimenticando la paura di rovinare i capelli.

Chi non vede già l’ora di provare le inimitabili colorazioni Mydentity?

Valorizza la tua unicità, racconta tutte le sfumature della tua personalità e, se ti va, sovverti gli stereotipi legati all’hair look e alla bellezza: ti basta richiedere Mydentity al tuo parrucchiere di fiducia!

Ma, come raccomandato da Hairlovers – distributore ufficiale Mydentity in Ticino – diffida dalle imitazioni e affidati alle mani esperte di un professionista della bellezza.

A cura di Hairlovers Academy