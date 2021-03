L’8 Marzo, un occasione Unyca per celebrare la donna

CHIASSO - Anche quest’anno si avvicina l’8 marzo, che come ben sapete è un giorno importantissimo: la Festa della Donna.

Questo giorno in realtà, più che essere una vera e propria festa è la data commemorativa di un tragico evento avuto luogo in un incendio durante i primi del 900, a causa del quale morirono molte donne che stavano lavorando in una fabbrica tessile.

L’8 marzo è dunque dedicato al ricordo e alla riflessione di tutte quelle conquiste che noi donne abbiamo fatto durante gli anni: conquiste sociali, economiche, politiche e di genere. Abbiamo infatti lottato tanto per poter avere i diritti che abbiamo ora.

La donna oggi ha avuto tanti riscatti ma purtroppo c’è ancora disparità di genere all’interno di una società rimasta patriarcale e non interamente paritaria. La Festa della Donna è quindi un’occasione per celebrare la donna in tutti gli ambiti. Dalla donna nasce la vita, in tutte le sue forme. Ricordati di amarti, elevarti e di prenderti cura di te stessa in quanto

