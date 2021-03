Un matrimonio all'insegna della natura

MORBIO INFERIORE - Anche nell'organizzazione di un matrimonio, negli ultimi tempi, il rispetto per la natura e l’attenzione per l’ambiente sono diventati temi di fondamentale importanza.

Sono sempre più numerose le coppie che scelgono soluzioni ecologiche e senza sprechi per il loro grande giorno.

Se anche voi sognate un matrimonio sostenibile, ecco alcune idee per organizzare delle nozze eco-friendly.

Innanzitutto scegliete una location che non sia troppo distante dal luogo della cerimonia, magari un agriturismo o una fattoria, e che proponga un menù con prodotti biologici e di stagione, meglio ancora se a km zero.

Per gli addobbi e le decorazioni riciclate oggetti vecchi, ad esempio barattoli di vetro, lanterne, cornici, etc... e scegliete rigorosamente materiali naturali come il legno o la juta. Sostituite i fiori recisi con piante in vaso.

Per le partecipazioni e i coordinati cartacei scegliete la carta riciclata: oggi sono disponibili tanti tipi diversi, in numerose totalità di colore. Esiste anche la carta piantabile, una proposta innovativa che arriva dal Giappone. Le partecipazioni che si possono realizzare con questa particolarissima carta contengono all'interno dei semi. Piantando i pezzi di carta in un vaso, nel giro di qualche settimana germoglieranno dei bellissimi e coloratissimi fiori di campo.

La bomboniera più adatta per un matrimonio all'insegna del "green" potrebbe essere una piantina di erbe aromatiche, un vasetto di miele o di marmellata oppure una bottiglietta di olio.

Ma qual è il colore tema perfetto per delle nozze ecologiche? Ovviamente il verde, in tutte le sue sfumature.

Da sottolineare che anche l’abito della sposa e dello sposo devono essere realizzati in tessuti naturali, come il cotone o la seta.