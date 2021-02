Belle a 50 anni? No bellissime

PARADISO - È proprio vero che la bellezza non ha età, ma allora che dire dell’affermazione di Johnny Depp: «La bruttezza è meglio della bellezza. Dura più a lungo, e, alla fine, la gravità ci prenderà tutti». Certo se parliamo di gravità il discorso diventa ahimé di altro tipo…

Noi rimaniamo sulla bellezza, quella che hanno le donne di 50 oppure anche di 60 anni. Sulla tematica si sono chinati nomi illustri e sono stati spesi fiumi d’inchiostro. La tv e i giornali ne hanno fatto un cavallo di battaglia, gli esempi sono sotto gli occhi di tutti, Monica Bellucci 54 anni, Cindy Crawford, 53, Paulina Porizkova, anche lei 54 anni, insomma i nomi si sprecano. Queste celebrità non vi è dubbio hanno fatto ricorso al ritocco estetico per contrastare la forza di gravità...

Negli Stati Uniti, naturalmente, hanno coniato anche una parola per definire questa generazione di “over” che non si sentono affatto di mezza età: sono le “perennial”, una versione più matura dei mitizzati “millennial”.

Noi rimaniamo nel nostro orticello, e abbiamo incontrato chi di anni ne ha 50 e non ha nessuna intenzione di sottoporsi a interventi estetici, ma bensì vuole condividere con noi alcuni semplici consigli, per avere un corpo e soprattutto un anima positiva e perché no, dal punto estetico invidiabile.

Tereza, tu lavori nel settore beauty, la tematica è sentita?

Posso confermare che l’età per alcune donne è fonte di grandi pensieri, come del resto per gli uomini. Certo gli esempi che vediamo in tv e sulle riviste non aiutano ad avere un approccio positivo, però non dimentichiamo che i VIP hanno nella chirurgia estetica un alleato infallibile, a volte… Io sono fermamente convinta che un approccio naturale può avere degli ottimi benefici

Dunque da cosa partiamo?

In primo luogo uno stile di vita sano in tutti i suoi aspetti, alimentazione e comportamenti. Per alimentazione tutti sappiamo quali sono i cibi che fanno bene e quelli che invece portano scompensi. Comportamenti, inteso di avere uno stile fatto di ore di sonno, attività fisica e cura di se stessi. Tutto questo mix porta ad avere una forma fisica e mentale ottima

Possiamo dire che da Alivio Estetica Brasiliana è proprio questo mix il suo successo?

Sicuramente. Ho avuto questa intuizione partendo proprio da me stessa. Seguendo i comportamenti che ho descritto sopra ho raggiunto i miei obbiettivi. Ad oggi la mia esperienza desidero metterla a disposizione di tutte quelle donne di 50 anni e oltre che non si vedono belle, che sono tristi eccetera. Alivio Estetica Brasiliana dispone di tutti i percorsi per ritrovare la forma fisica e mentale perfetta come: estetica, alimentazione e percorsi con personal trainer; che diciamolo, in questo periodo può rivelarsi la carta vincente per uscire dalla depressione dilagante. Ovviamente disponiamo di tutti i protocolli di sicurezza sanitaria previsti dalle autorità

Company profile - ALIVIO significa sollievo, liberazione dalla frenesia quotidiana, un soffio di vita su di voi: nella cultura brasiliana, una sensazione capace di riscoprire la nuova bellezza che l'estetica e il movimento ritrovano nel corpo e nella mente. «Non solo un centro, ma una vera e propria filosofia estetica che prende la propria linfa dalle radici brasiliane: in Brasile il culto del bello è uno stile di vita molto sentito, e la bellezza è frutto di un dono naturale, ma anche di una costante cura di sé». Per info clicca qui

Scrive: Michele Alippi

