Benessere e Intimità: meritiamo tutti di avere una vita sessuale sana e soddisfacente

LUGANO -

Com‘è la tua vita Sessuale? Sei soddisfatto? Voglio che memorizzi questa informazione: OGNI ESSERE UMANO HA IL DIRITTO DI AVERE UNA VITA SESSUALE APPAGANTE E FELICE. Lo meritiamo! È un nostro diritto NATURALE.

Quanto influisce il nostro vissuto sulla libido? Se sei insicuro, hai subito qualche trauma o hai paura per la poca esperienza... Tutto questo PROFONDAMENTE influenzerà il tuo approccio alla sessualità.

Una madre forte, dominante o che ha abusato del figlio verbalmente, o una donna PARTNER con le stesse caratteristiche, possono essere una delle CAUSE di eiaculazione precoce! Ma le cause possono essere varie.

Come dicono i Taoisti, gli esercizi per rafforzare il pavimento pelvico aiutano, tuttavia se la causa è emozionale puoi rafforzarli quanto vuoi…. ma la causa rimarrà!

È anche molto interessante osservare che si possono avere problemi di eiaculazione con tutte le donne oppure solo con una specifica donna.

La nota positiva è che il problema si può risolvere e SENZA MEDICAMENTI.

La stessa cosa vale per i problemi di EREZIONE… Non è vero che la causa è solo fisica (muscoli) o solo ormonale, per mancanza di testosterone.

Ho vari clienti che in seguito all’ABBANDONO da parte della moglie o della compagna hanno perso l’erezione. La causa è stata lo SHOCK EMOZIONALE.

Un altro esempio sono gli uomini che sono stati abbandonati da bambini dalla loro mamma… Hanno problemi di erezione dall’INIZIO DELLA LORO VITA SESSUALE, dai 16 anni! La causa: LA PERDITA DI FIDUCIA NELLE DONNE. Nel subconscio è tale la PAURA dell’ABBONDONO che o non permettono alla donna di entrare nella loro vita, oppure non hanno erezione.

Il nostro subconscio emozionale nasconde un mondo… un mondo che per fortuna possiamo transformare. L’essere umano è come un PC con dentro un software potente, possiamo annullare certi programmi e aggiungerne di NUOVI, più UTILI. Meno male!

Per questo motivo ho deciso di andare in profondità. Grazie alla mia esperienza personale, ho creato una formula di 4 elementi per risvegliare il piacere sessuale. Quali sono? EMOZIONI, CORPO, MENTE e la nostra ENERGIA. Tutti devono essere armonizzati. Sono d’accordo con i taoisti sul fatto che è importante rafforzare i PP MUSCLES, ma in certi casi non è la soluzione definitiva!

Tutti noi possiamo avere una vita sessuale appagante e felice… Possiamo essere pieni di AUTOSTIMA, FIDUCIA in noi stessi e possiamo essere felici sia noi che i nostri partner!

Ti darò una ricetta segreta: DECIDI PER TE, decidi per la tua felicità, è una tua responsabilità. Nessun’altro lo farà per te! Tu sei il creatore della tua SALUTE SESSUALE, della tua VITA…

Piu info: www.evasykora.com, www.tantra-expert.com