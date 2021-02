Moda: La sposa “preziosa” secondo l’orafo Davide Maule

BIRONICO - “Less is more” è la regola fondamentale da seguire per essere una sposa perfetta.

Da preferire gioielli minimal e sobri che si abbinano perfettamente ad ogni look e possono essere indossati con disinvoltura anche nella vita quotidiana. Il favorito rimane sempre il classico e intramontabile ciondolo punto luce in oro bianco e diamante che dona luminosità al decolté abbinandosi perfettamente sia ad un abito molto semplice che ad uno piú ricco di dettagli. Lo si puó tranquillamente accompagnare con la parure di orecchini punti luce a lobo oppure con un paio di orecchini pendenti in oro e diamanti.

Sí anche alle eleganti e raffinate perle dall’ aura romantica e misteriosa che possono essere rappresentate dal classico filo girocollo di lucenti perle bianche o dalle tonalità rosate, alla semplice perla indossata con una catenina in oro bianco.

E’ consentito indossare anche un braccialetto purché al polso destro per lasciare completamente libera la mano nella quale sarà unica protagonista la fede nuziale. Quello piú amato in assoluto è il famosissimo bracciale tennis che, con la sua scia di diamanti, orna il polso senza essere mai eccessivo.

Molti dubbi e interrogativi nascono sull’anello di fidanzamento che non andrebbe mai indossato durante la cerimonia e lo scambio delle fedi ma solo in un secondo tempo accompagnandolo alla fede o in alternativa indossandolo all’anulare della mano destra.

Assolutamente da evitare l’orologio che è consentito solo allo sposo.

Per le spose piú alternative e fuori dagli schemi le regole possono essere infrante ma l’importante è farlo sempre con stile ed eleganza.

Company profile – Benvenuti nel mondo di Davide Maule, Maestro Orafo di professione, scultore per passione; un universo fatto di creatività, estro e fantasia. Attraverso il suo ideale percorso d’Arte affronterete un immaginario viaggio al centro della natura che vi condurrà in fondo al mare di perle e coralli, sulla cima di un vulcano dove l’oro è scolpito come lava o sulla sponda di un lago di acqua marina e diamanti fino ai tropici dai caldi e brillanti colori delle gemme preziose.

Davide Maule