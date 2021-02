“Black in Red”: provocante, brillante, vitale, seducente

MILANO - Tonalità perfetta da indossare per la festa degli innamorati, per Fabiana Gabellini però il rosso non è solo amore e passione, è celebrazione, è seduzione, è coraggio, è vita. Una donna che indossa un abito rosso certamente vuole distinguersi dalla massa, vuole mostrare la sua unicità attraverso un’eleganza classica ma, al tempo stesso, provocatoria ed eclettica. Fabiana Gabellini, anche quest’anno, propone svariati outfits in tante sfumature di rosso abbinati ad accessori in nero da indossare non solo a San Valentino ma in altre molteplici occasioni. Dalle creazioni di Fabiana Gabellini traluce uno stile che segue le tendenze della moda internazionale e che, grazie a una sensibile visione artistica, la giovane fashion designer trasforma in maniera originale e irripetibile.

Innovazione e tradizione sono alla base dei suoi looks, espressione di un Made in Italy che è sinonimo di altissima abilità sartoriale, sempre in grado di evolversi nel tempo con capi capaci di guardare al futuro, rispettando il passato e rispondendo alle esigenze del presente. Lo styling dello shooting “Black in Red”, realizzato da Natalia Arduini, trae ispirazione da uno stile di vita Burlesque parigino nel suo significo più profondo, è una forma di seduzione che unisce l’ironia all’eleganza nelle varie situazioni della vita. Una moda Anni ‘50 che esalta la raffinatezza e il fascino femminile, nella quale gli abiti sono disinvolti ed elegantissimi, gli accessori conferiscono quel tocco glamour che enfatizza una provocatoria sensualità.

A cura di: Francesca Fortini

Scopri le ultime tendenze fashion e lifestyle, clicca qui.

Fashionchannel.ch