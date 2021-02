San Valentino: il vero amore parte da noi stessi per sempre

CHIASSO - Amore e ancora amore, ma esiste l'amore per se stessi? Certo che si, questo é il primo passo per una vita all'insegna della serenità. Ma esistono strade più veloci per arrivarci? Ci siamo rivolti alla nostra consulente d'immagine, Daniela Placentino, consulente, presso Unyca a Chiasso, per capire come valorizzare l' amore in noi stessi, che come dice lei " È l'unico amore che dura tutta la nostra splendida vita".

Così Daniela Placentino: "L’amor proprio è il primo ingrediente per sentirsi e vedersi bene. Non dobbiamo snaturarci e neanche omologarci, ogni di noi é unico con i pregi e i difetti. L’importante è saperli riconosce valorizzando i nostri punti di forza attraverso la nostra immagine perché ci piaccia o non ci piaccia la nostra immagine è il nostro biglietto da visita. Sappiamo che il 93% parla di noi attraverso la comunicazione non verbale e paraverbale perché l’uso della parola è solo il 7%. Questo ci fa capire l’importanza che ha la nostra immagine nella nostra società è quindi fondamentale conoscere l’ABC (Accentuare i punti di forza, Bilanciare le proporzioni e Camuffare i punti deboli) rispettando il nostro stile e la nostra personalità. Dedicarsi una consulenza d’immagine completa è fondamentale per acquisire consapevolezza e sicurezza riuscendo a far leva sulla nostra autostima, spesso solo mettendo in pratica piccole tecniche!"

Daniela ma in pratica come possiamo amarci un po di più? Quest’anno festeggia San Valentino facendo un regalo d’amore a te stessa/o, e ricordati che sei la tua priorità perché sei l’unica persona con cui passerai tutta la vita…se non è amore questo