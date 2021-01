Beauty: non è mai troppo presto per rimettersi in piena forma con corpo e mente

Non è che sia un miraggio ma la situazione pandemica ci ha offuscato in un certo senso l’orizzonte temporale. Ma esiste una certezza, tra circa 8 settimane saremo in primavera, la stagione della rinascita fisica e mentale per certi versi. Ma quali sono i trattamenti che ci permettono di arrivarci in piena forma? Ecco i consigli della nostra professionista.

T-Shape anti-cellulite | Push Up

T-SHAPE, con i suoi 3 trattamenti in 1, permette di rimodellare i contorni del corpo e rivitalizzare la pelle del viso. Contrasta la cellulite: Il massaggio endodermico con tecnologia vacuum effettua un profondo linfodrenaggio. Combatte il grasso: L’azione del laser diodico irradiando i tessuti aiuta a contrastare i depositi adiposi.

Effetto lifting: La Radiofrequenza multipolare genera calore nel derma profondo, migliorando l’elasticità dei tessuti.

Tone Up 31: Un corpo tonico in soli 20 minuti a settimana!

L’unico modo davvero efficace per contrastare la perdita di tono sarebbe l’esercizio muscolare, ma per la maggior parte delle persone è faticoso e, soprattutto, impegnativo. Non è semplice trovare un paio d’ore 3-4 volte a settimana con tutti gli impegni familiari e lavorativi. Oggi la soluzione è facile grazie alla piattaforma ToneUp 31, anche le persone più pigre ed impegnate possono avere un corpo scolpito in soli 20 minuti.

Peeling Royal

Trattamento in grado di dare nuova vita alla pelle, realizzato con creme, sali ed oli essenziali scelti in base alla tipologia cutanea della cliente e completato con un lungo massaggio a scelta tra i massaggi corpo Alivio.

Epilazione Laser Viso e Corpo: La tecnologia laser di ultima generazione per epilazione e fotoringiovanimento.

Speed Laser è l’innovativo sistema laser di foto-epilazione uomo e donna per rimuovere i peli in modo progressivamente definitivo e foto-stimolazione per contrastare l’aging. La velocità d’azione di Speed Laser permette sedute rapide, a vantaggio del costo-trattamento. I risultati di epilazione, su qualsiasi area del corpo (inguine, baffetti, ascelle, braccia, gambe, schiena, ecc.), sono eccezionali: i peli colpiti in fase anagen non di produrranno più!

Nello studio sono in vigore tutti i protocolli sanitari prescritti dalle autorità.

Company profile ALIVIO significa sollievo, liberazione dalla frenesia quotidiana, un soffio di vita su di voi: nella cultura brasiliana, una sensazione capace di riscoprire la nuova bellezza che l'estetica e il movimento ritrovano nel corpo e nella mente. «Non solo un centro, ma una vera e propria filosofia estetica che prende la propria linfa dalle radici brasiliane: in Brasile il culto del bello è uno stile di vita molto sentito, e la bellezza è frutto di un dono naturale, ma anche di una costante cura di sé». Per info clicca qui.

