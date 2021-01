Matrimonio: i consigli per una festa indimenticabile

MORBIO INFERIORE -

Anche durante la pandemia la progettazione dei matrimoni continua, in modo tale che quando finalmente si potrà ricominciare a festeggiare insieme, tutto sarà pronto ed organizzato alla perfezione.

E per festeggiare in grande stile la tradizione più antica vuole che si accolgano gli sposi dopo la cerimonia con il lancio del riso, che però oggi è vietato praticamente dappertutto.

Esistono tante alternative altrettanto belle e anche più colorate, come ad esempio il pallone gigante da scoppiare che contiene all’interno tantissimi piccoli palloncini colorati a forma di cuore, che voleranno verso il cielo nel momento in cui gli sposi, con uno spillo, lo bucheranno. Solitamente sono i testimoni a regalarlo agli sposi, come sorpresa per la fine della cerimonia.

Oppure i tubi sparacoriandoli, ne bastano pochi per creare una fantastica “pioggia” di coriandoli colorati.

In alternativa ci sono i conetti di carta, bianchi o colorati, da personalizzare con le iniziali degli sposi o con una frase che li rappresenta. Si possono riempire con petali di rose o fiori di lavanda, vanno sistemati all’interno di un cestino in vimini e distribuiti agli invitati prima del termine della cerimonia.

Per la gioia dei più piccoli (ma non solo) ci sono le bolle di sapone. Si trovano in commercio all’interno di boccette a forma di cuore, di torta nuziale, o altro e creano un bellissimo effetto scenografico.

E se il ricevimento si tiene di sera, l’occasione è perfetta per rendere indimenticabile il momento del taglio della torta con i fuochi d'artificio. Esistono delle alternative più economiche, come ad esempio le lanterne volanti.

Secondo un'antica leggenda Thailandese se le lanterne liberate in aria da una coppia di sposi spiccano il volo assieme significa che i due sono destinati ad amarsi per l'eternità.

E perché non coinvolgere anche gli invitati dando a tutti l'opportunità di lanciare verso il cielo la propria lanterna luminosa?

