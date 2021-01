Crisi da Covid e opportunità: investi in Te stesso e avrai nuove possibilità

LUGANO - In questo momento dove ci stanno bombardando con informazioni preoccupanti: paura per la salute, paura per la sopravvivenza, paura di perdite economiche, paura di una crisi emozionale. Proprio questo è il momento importante per RISCHIARE!

Rischiare facendo qualcosa di sconosciuto per il nostro ego, per la nostra mente. L’ignoto è sempre pauroso, ma affrontarlo è importante per 2 motivi:

Imparare a trovare la pace e forza interiore – entrare in POTERE PERSONALE;

Da questa forza interiore DIVENTARE UN CREATORE DELLA PROPRIA REALTÀ.

Non è tanto importante investire al prezzo più basso possibile quanto investire al momento giusto.

(Jesse Livermore)

Il mondo che conosciamo non sarà mai più uguale, anche se si risolverà la questione COVID, il vecchio sistema è destinato a cadere. I mercati e le attività economiche cambieranno e già ora stanno prendendo una direzione diversa.

Tipologie di lavoro nel quale le persone vanno solo per il denaro, senza passione, sono destinati a finire. La direzione sarà quella di andare sempre di più verso le proprie capacità, i propri talenti e le proprie saggezze individuali.

In che cosa sei unico? Cosa Ti ha fatto imparare la vita? Cosa Ti piace fare dalla mattina alla sera? Qual è la Tua passione? Quali sono i Tuoi doni e talenti? Se non sai ancora la risposta, è arrivato il momento giusto per scoprirlo.

Con il percorso dell’Espansione del piacere - 4 Elements Awakening to Sexual ectasy - entrerai nel tuo pieno potere personale!

Cosa significa precisamente Potere personale? Significa sapere chi sei veramente, cosa vuoi dalla vita, non dal tuo ego, ma dalla tuo cuore. Qual è la Tua missione a livello lavorativo? E soprattutto cosa ti rende felice? Scopri la capacità di manifestare quello che desideri in tutti gli ambiti della tua vita. Diventa creatore della Tua vita e VIVI quello che davvero desideri.

Tutte quelle persone che stanno affrontando qualche disfunzione sessuale, come eiaculazione precoce o problemi di erezione per l’uomo, o anorgasmia e dolore per la donna durante il percorso ottengono questa connessione con il proprio potere personale.

L’energia sessuale ha un GRANDE POTERE. Velocizza la crescita personale. Quello che con il coaching semplice avviene in anni, con l’energia sessuale accade in mesi. La Tua vibrazione aumenta, la Tua energia vitale aumenta, la Tua voglia di creare, la Tua creatività, anche la Tua ispirazione cresce. Ti sentirai finalmente di nuovo Vivo e non che stai semplicemente sopravvivendo! E tutto questo con il PIACERE.

Fai la scelta giusta e decidi per TE. Ora è il momento giusto!

Piu info: www.evasykora.com, www.tantra-expert.com