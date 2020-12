Anno nuovo, colori nuovi anche per i matrimoni

MORBIO INFERIORE - Come avviene ormai da parecchi anni, anche per il 2021 Pantone, l’azienda statunitense leader della catalogazione cromatica, ha decretato un colore simbolo per il nuovo anno. Anzi, due: il Giallo “illuminating” e il Grigio “ultimate gray”.

È la seconda volta che Pantone sceglie due tonalità come colore dell’anno e la prima volta che viene scelto un grigio!

Illuminating e Ultimate Gray sono due colori indipendenti, ma che evidenziano come elementi diversi si uniscono per sostenersi a vicenda e sicuramente esprimono al meglio l'atmosfera dell’anno che sta per cominciare.

Il giallo è perfetto per essere utilizzato come colore tema per gli allestimenti di un matrimonio celebrato nella stagione estiva.

Il grigio ha senza dubbio un fascino senza tempo e può donare un tocco raffinato ed elegante agli addobbi di un matrimonio primaverile o invernale. La sua neutralità si adatta a molteplici abbinamenti e in base al colore a cui lo si accosta può creare diverse ambientazioni.

