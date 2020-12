Le tendenze della pelliccia? Colorata e reverse

LUGANO -

La maison MC Pellicceria ha scelto di dedicare la collezione Fall/Winter 20/21 ad una donna giovane che sente l’esigenza di unire, anche nella vita quotidiana, la praticità a un look decisamente trendy. Connubio reso evidente dal taglio dei nuovi modelli che arricchiscono le pellicce colorate. Se la sostenibilità significa anche ridurre i consumi attraverso capi in grado di moltiplicare le occasioni d’uso, allora ecco i modelli reversibili: da un lato sportive e casual e dall’altro perfette per la sera. La palette di colori è per così dire “infinita” giallo, rosa, nero, bianco, blu, verde. Materiali: pony, visone, lana, pelle, denim, cotone, vinile, cristalli… Le materie prime diverse, visone rasato e a pelo lungo, il cashmere e il montone, sono utilizzate per creare capi trasformabili grintosi e moderni, in grado di essere indossati in più occasioni.

Il Mood/style è giovane e colorata, la collezione autunno-inverno 20/21 ci propone un’anima più teen e femminile dove la pelliccia, materiale iconico si fa duttile e ancora più preziosa, appunto con diversi modelli reverse. Visone, volpe e astrakan, lapin sono abbinati al denim, al nylon e al vinile o si trasformano in orli, polsini, bordi e fodere per capi d’ispirazione sportiva che trasudano un lusso giocoso e ricercato, insomma sono scomparse le pellicce di una volta, lunghe e a volte ingombranti, avanti con il corto multicolor.

Nel 1991 nasce la MC Pellicceria, si distacca dalla celebre “Pellicceria Andina” di Via Nassa, e continua ad avere quelle doti di maestria che l’esperienza le ha concesso. Durante il corso degli anni si è evoluta in quelle che erano le tendenze di moda e le nuove tecniche di lavorazione. Un altro aspetto fondamentale é sempre stato quello di esaudire ogni desiderio della sua affezionata clientela, creando capi unici ed esclusivi. Ancora oggi dopo 27 anni l’entusiasmo non si e spento, ma il creare e rinnovare fa parte della sua passione. Per altre info clicca qui

