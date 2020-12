E se a ricevere il regalo fosse la tua casa?

LUGANO - Ogni angolo della nostra casa è un pezzo di vita, un pezzo di un sogno che abbiamo già vissuto e una strada già percorsa, ma più di tutto la casa è il nostro scrigno in cui si costudiscono i nostri pensieri. La casa è quel posto dove, quando ci andate, vi accolgono sempre. La casa è un luogo che quando cresci vuoi lasciare, e quando invecchi ci vuoi tornare. Una casa dove non c'è una sedia confortevole in cui sedersi è senz'anima. Casa è l'unico posto in tutto questo mondo dove i cuori sono al sicuro. Ma c’è sempre qualcosa che la rende unica, ovvero gli oggetti che scegliamo per renderla nostra. Chi meglio di Monica di Idea Arredamenti a Lugano ci può “regalare” qualche prezioso consiglio per l’acquisto di quell’oggetto particolare.

Monica, Natale è ormai alle porte, regalare un oggetto per la nostra casa non si sbaglia mai…

Non ne sarei così sicura. Quante volte succede di riporre oggetti in fondo a un armadio perché non gradito o non proprio di nostro gusto? Per non sbagliare direi che bisogna conoscere la persona a cui si fa il regalo, e anche la casa.

Gli animali sono i grandi protagonisti

Abbiamo vari articoli con soggetti di animali. Soprattutto cani e gatti. Per gli amanti di questi amici a 4 zampe la scelta è varia e le fasce di prezzo sono molto interessanti.

Quest’anno lo showroom avrà delle aperture speciali per il periodo di dicembre?

Come tutti gli anni seguiamo le proposte del Dipartimento delle finanze, dunque saremo aperti il martedì 08 dicembre, le domeniche 13 e 20 dicembre (prima di Natale) e anche la domenica 27 dicembre. Stiamo valutando se aprire anche domenica 06 dicembre, dato che ne avremmo la possibilità.

Il regalo perfetto?

Direi quello che ha un significato particolare. Non so se userei la definizione “perfetto”. Ma deve essere un regalo che è fatto con il cuore, ancora meglio se è una sorpresa e deve trasmettere la Magia del Natale. Assolutamente non necessariamente il più costoso.

Company profile – IDeA Arredamenti a Lugano nasce nell'ottobre 2005 con la direzione di Monica Spirig Papini. Nello showroom di via Pessina offre una vasta scelta di tessuti, passamanerie, mobili d'antiquariato, stampe antiche, letti, divani, oggettistica e un servizio completo per la realizzazione di arredamenti interni, continuando con passione l'esperienza maturata in più di 30 anni di attività presso il negozio del padre nella ditta Kurt Spirig SA. L'attività spazia dalla semplice vendita di articoli da regalo fino alla completa assistenza per arredamenti interni e/o ristrutturazioni. Per info clicca qui

