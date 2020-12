The Moon treatment: la bellezza e la salute dei capelli secondo la Luna

LUGANO - C’è un filo invisibile che lega il benessere delle donne e la bellezza dei capelli alle fasi lunari: basta conoscerlo per “creare la magia”.

Al Salone PHS, l’hair expert Marco Pontillo lancia l’esclusivo trattamento di haircare&beauty, con effetti benefici anche sulla psiche: The Moon treatment.

Si tratta di una tecnica che sfrutta il legame tra il ritmo della Luna e quello del benessere femminile: «Un percorso a cicli in quattro step – spiega Marco – da eseguire rigorosamente in specifici momenti del calendario lunare - quindi della fase attraversata dalla Luna - che influenza la crescita dei capelli e il loro stato di salute».

Come funziona?

Il trattamento è studiato per rinforzare e donare nuova vita ai capelli deboli o stressati: infoltisce e rinvigorisce i capelli alla radice mentre rigenera il cuoio capelluto.

«Vengono combinati insieme più prodotti specifici – continua l’hair expert – così da garantire una risposta efficace e su misura alle specifiche esigenze di ogni cliente: il percorso inizia dalla cura della purificazione profonda della cute, sede principale del benessere dei capelli, e prosegue con micro cut rigeneranti e acceleratori della crescita».

Ma The Moon Treatment è una coccola anche per i sensi! Alla cura profonda con prodotti mirati, si unisce infatti l’azione benefica degli oli essenziali, in grado d'infondere una piacevole sensazione di benessere e relax durante e dopo ogni seduta.

Una vera rivoluzione in ambito di hair care, che combina tradizioni e saperi antichi, tecniche innovative e prodotti top quality.

Da PHS la bellezza è su misura, e segue il ritmo della Luna.

Company profile - Il team coordinato Marco Pontillo – che può vantare una ventennale esperienza - è composto da validi professionisti/e. Lo studio di Cassarate, è situato nella zona congressionale, a disposizione della clientela un ampio parcheggio a pagamento e anche una zona blu. Lo studio è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Da qualche settimana Marco Pontillo ha inaugurato un nuovo studio PHS situato nel pieno centro cittadino di Lugano, più precisamente in Via Canova. Per info clicca qui

