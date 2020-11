Per Natale scegli una consulenza agli acquisti UNYCA

CHIASSO - Essere una Personal Shopper significa saper dare alle persone tutti i consigli e le abitudini di bellezza corrette per la valorizzazione della propria immagine.

Quante volte abbandoniamo un acquisto appena fatto nell’armadio ancora con il cartellino? Quante volte osiamo un taglio o un colore di capelli, per poi notare che non ci sta bene e pentirci amaramente? E vogliamo parlare del make-up? Spesso vediamo un rossetto che su una nostra amica sta benissimo e lo compriamo anche noi... ma ha davvero lo stesso effetto che ha su di lei?

Questi episodi capitano perché ognuno di noi ha una sua propria morfologia corporea, una determinata forma del viso e una palette di colori personalizzata in grado d'illuminare il volto e farlo apparire più giovane e radioso. Solo conoscendo le proprie e uniche regole di valorizzazione si impara a fare degli acquisti mirati e consapevoli, capaci di valorizzare appieno la nostra immagine con un effetto wow ogni giorno.

La Personal Shopper aiuta proprio in questo: a individuare le caratteristiche della persona su tre livelli – viso, corpo e colori – attraverso una Consulenza d'Immagine completa.

La missione della Personal Shopper è quella di fornire una guida per l’acquisto di capi di abbigliamento, accessori, beauty, e molto altro, offrendo un servizio su misura in base al budget e alla personalità, per accompagnare il cliente alla ricerca degli acquisti migliori.

In questo ultimo periodo in qualità di Personal Shopper e Consulente d'Immagine della Svizzera italiana sono stata coinvolta in un bellissimo progetto di fashionchannel.ch. Il magazine di moda e tendenze sta selezionando degli show room del luganese che vi potranno aiutare in decisioni di shopping e beauty di qualità.

In queste fantastiche boutique troverete in vetrina il logo di Unyca e potrete andare sul sicuro! Unyca consiglia solo l’eccellenza! Non perdetevi i video che abbiamo girato in queste fantastiche boutique!

Un abbraccio a tutti i lettori, per sentirci vicini, anche se distanti. Daniela Placentino

Company Profile - UNYCA è il servizio di consulenza d’immagine e personal shopper, per tutti coloro che desiderano migliorare il proprio stile e valorizzare la propria immagine, sia nella vita privata che in quella professionale. Daniela Placentino dopo un’esperienza ventennale nel settore della moda, si avvicina al mondo della Consulenza d'Immagine spinta dalla passione per tutto ciò che è armonia, senso estetico e gusto del “bello”, nonché per una naturale propensione antropologica all’ascolto e all’attenzione per gli altri. Inizia col rinnovare se stessa, e sperimentando così per prima i benefici di un’immagine vincente, struttura successivamente una rete di collaborazioni professionali, operando sia con privati che a fianco di esperti del settore beauty quali hair-stylist, make-up artist, centri benessere, boutique, scuole di formazione ed eventi di moda. Per info clicca qui

