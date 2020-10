La novità per le spose 2021 di Tosetti a Como

COMO - «Da questa stagione offriamo ai nostri sposi un servizio unico, l’abito in esclusiva, l’abito dei sogni, creato al momento dalla nostra consulente d’immagine. Made in Italy e con tessuti preziosi» – così Monica Gabetta Tosetti.

È una bridal couture che ripercorre la storia della moda e del costume e un "easy to wear" che combina gipsy e bohémien.

Dal leggerissimo voille di seta che esalta i virtuosismi anni Settanta di Yves Saint Laurent, agli scolli a collare che lasciano nude le spalle e che vivono degli echi bon ton degli anni Cinquanta, ogni outfit è la celebrazione di un'epoca, espressa in volute di tessuto, in tagli studiati e in un'attenta lavorazione handmade.

Virtuosismi di stile che non solo rievocano i grandi couturier, ma ne rivelano il lato contemporaneo. Come la tenue nuance cipria, che rivoluziona il concetto di abito da sposa, vero must della nuova collezione.

Un incontro fra passato, presente e che si proietta al futuro, con una sposa out of ordinary che può indossare la mantella in orlata di pizzo prezioso o un impalpabile abito dalle linee contenute, ma che si svelano nei dettagli: manicotti di pizzo, spacchi importanti o le vittoriane maniche a campana.

Ma anche un abito principesco, come in tutte le storie a lieto fine, con una gonna balloon che si anima di riccioli di tulle trasparente sovrapposti a volute di tessuto nelle variazioni del rosa.

«Ogni abito ha una personalità ben definita, esattamente come le donne, ed è per questo che non abbiamo voluto “ingabbiare” la linea in un unico stile, ma abbiamo lasciato libero spazio alla creatività e all’unico»

Una moda “vivace”, che non disdegna rimandi gipsy ed atmosfere bohémien perfetta per chi cerca un outift diverso. I corpini e le gonne si illuminano della luce dei cristalli mentre balze e trinoline giocano sulla femminiltà. Una voglia di freschezza che arriva dalle ispirazioni ibizenche degli anni Settanta – con il pizzo, le balze e le sovrapposizioni - e si mixa con lo stile Boho chic così caro alla moda negli ultimi anni.

Company profile - Fra i rami di quel celebre lago di Como così caro ai Promessi Sposi di Manzoni, nel cuore del capoluogo dell'omonima provincia lombarda, trova la sua sede Tosetti Sposa, storico atelier specializzato in abiti da sposa e da cerimonia fondato nel 1927. Una boutique romantica ed elegante, dove predominano i toni del bianco, negli abiti come negli arredi. «Nei nostri appuntamenti personalizzati – racconta Monica – siamo lieti di dedicare alle clienti una modellista o un premiere per soddisfare con successo anche le richieste più particolari, perché ogni sposa è unica, così come i suoi desideri».

