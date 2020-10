Leana Beauty Lugano: la nostra idea di bellezza è "Simply the best"

LUGANO - La vostra idea di bellezza?

Bellezza è in primis star bene con sé stessi. Abbiamo coltivato questo progetto con l’intento di offrire a tutti i clienti la possibilità di effettuare una vasta gamma di trattamenti all’interno del nostro centro di bellezza creando un ambiente di pura serenità. Siamo convinti che oggigiorno con l’accumulo dello stress lavorativo, il cliente necessiti di ritagliarsi uno spazio della giornata di puro relax in un ambiente gradevole, famigliare ma soprattutto speciale.

Arredamento ricercato, dettagli che saltano subito all’occhio, dove nasce il vostro progetto?

Il progetto nasce da un percorso molto lungo di analisi e sacrifici. Ci siamo inizialmente basati sulla qualità e professionalità dei trattamenti e in contemporanea abbiamo iniziato a valutare e visualizzare come avremmo voluto mostrare il tutto al pubblico. Infatti ogni dettaglio, colore, sedia, ect. È stato scelto con molta cura.

L’arredamento arriva da Londra, ci siamo affidati ad un artigiano di pura classe. Quest’ultimo è riuscito, nel corso di 4-5 mesi, a creare tutto l’arredamento fatto su misura basandosi sulle nostre richieste.

Ci siamo concentrati nel regalare un’architettura estremamente accogliente ed affascinante creando un ambiente molto incantevole per tutti i tipi di clientela. Infatti succede spesso che quest’ultimi o le persone di passaggio si fermino a fare la foto o a farci i complimenti, siamo molto grati di questo.

A quale cliente tipo si rivolge questo progetto davvero accattivante?

A tutti i tipi di clientela. Infatti abbiamo veramente tanti appuntamenti di vario genere. Ci siamo concentrati a realizzare qualcosa che non esiste ancora in Svizzera, ossia un centro di bellezza con una vastissima gamma di trattamenti adatto a tutte le persone, prezzi concorrenziali, un servizio e professionalità estremi coccolando al meglio il cliente in un luogo incantato e soprattutto in una posizione strategica che offre una bellissima vista lago.

Perché scegliere LEANA BEAUTY?

Sulla nostra parete d’entrata abbiamo attaccato una scritta in neon che dice “Simply the best “. È stata scelta apposta per improntare un’idea di servizio completo a partire dai trattamenti, dalla posizione, dall’architettura alla cortesia. Il cliente che entra da Leana si accomoda in salotto servito con un buon caffè o una bevanda a sua scelta offerta dal centro per poi spostarsi nella rispettiva postazione in base al trattamento richiesto. Ci impegniamo a prestare un servizio completo coccolando i nostri clienti nella maniera migliore. Ci teniamo a spendere due parole sulla scelta del nome. LEANA sta per LENA & ANA, il diminutivo di Jelena e Dijana (due dei tre proprietari di Leana Beauty). Ci siamo resi conto che questo nome risulta molto incisivo nella memoria della gente e trasmette una sensazione molto dolce e soffice.

Il vostro desiderio per il futuro e un sogno nel cassetto?

Non ci piace parlare di sogni, preferiamo chiamarlo pianificazione futura. Ci stiamo già muovendo per l’apertura della seconda filiale di Leana Beauty in quel di Losanna (Canton Vaud) per poi espanderci in tutti Europa o addirittura in tutto il mondo. L’obiettivo è quello di arrivare ad inaugurare una delle tante filiali a Los Angeles proprio perché il desine del centro rispecchia quel tipo di mondo.

Entriamo nel tecnico, quali consigli per la cura della persona in questo periodo di autunno?

Autunno, una stagione in cui le temperature ambientali sono calate e il freddo pian piano aumenta. Il nostro viso ed il nostro corpo, per adattarsi a tali cambiamenti, necessitano di cure mirate. Uno degli elementi principali su cui bisogna prestare attenzione è sicuramente la secchezza della cute. Quest’ultima necessita di essere idratata continuamente con creme e prodotti ricchi e nutrienti per la pelle, in tal modo da aiutare la cute ad essere sempre idratata e fresca. Il nostro salone, dunque, offre trattamenti viso e corpo che aiutano a superare questo periodo e a preparare la nostra pelle per l’arrivo della nuova stagione invernale. Non dimentichiamo che, anche gli altri trattamenti che offriamo, aiutano a mantenere la persona sempre curata e bella in ogni stagione dell’anno.

Per concludere un vostro consiglio per essere donne e uomini sempre alla moda in fatto di cura del corpo?

Un nostro consiglio che volevamo condividere con voi è sicuramente il fatto di prendersi cura di sé stessi. Riteniamo che sia molto importante che la singola persona/la cliente/noi stessi abbia bisogno di aver cura del proprio corpo. Con ciò intendiamo conoscere sé stessi, guardarci di più e farci coccolare maggiormente. Questo meccanismo ci porta a vedere dove possiamo migliorare per trovare il benessere, per stare meglio con noi stessi e con gli altri.

Troviamo che questo aspetto sia molto individuale, dunque per seguire questo consiglio, è importante essere aggiornati sui diversi trattamenti che vengono eseguiti, seguendoci sulle nostre pagine web, chiamandoci e prendendo appuntamenti per le diverse consulenze.

Company Profile LEANA BEAUTY Lugano, qualità e professionalità nei trattamenti. Percorso a 360 gradi per il tuo benessere psico fisico. Ti aspettiamo in un ambiente raffinato e di classe al Central Park, a pochi metri dal LAC. Parcheggi a disposizione nell’autosilo interno al complesso. Per info clicca qui

Fashionchannel