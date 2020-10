Caldissime, colorate e super glam, ecco le nuove tendenze delle pellicce

LUGANO - La maison MC Pellicceria di Viganello ha scelto di dedicare la collezione Fall/Winter 20/21 a una donna giovane che sente l’esigenza di unire anche nella vita quotidiana, la praticità alla raffinatezza. Connubio reso evidente dai vari modelli di pellicce colorate, che in questa stagione la fanno senza dubbio da protagoniste.

Se la sostenibilità significa anche ridurre i consumi attraverso capi in grado di moltiplicare le occasioni d’uso, allora sono disponibili anche soluzioni reversibili: da un lato sportive e casual e dall’altro perfette per la sera.

Possedere almeno una pelliccia una nel proprio guardaroba è quasi obbligatorio, anche perché questo capo può davvero salvare ogni tipo di look. Che scegliate di indossarla per un appuntamento importante o per un’uscita con le amiche, il risultato sarà sempre ‘wow’.

Marco, ci puoi parlare delle caratteristiche delle nuove collezioni?

“Il Mood/style sarà: giovane e colorata, la collezione autunno-inverno 20/21 si scopre un’anima più teen e femminile dove la pelliccia, materiale iconico si fa duttile e ancora più preziosa.

Evviva i colori, se la donna ama vivere a colori anche quando le rigide temperature invernali rendono grigio ogni giorno, la pelliccia deve assolutamente essere all’altezza del suo umore. I modelli sono svariati, dal modello multicolor per la donna che ama osare, al modello rosso for ever, perché il rosso non lo si indossa solo a natale. Caratteristiche principali dei modelli. Lunghezze: corto e midi. Colori: giallo, rosa, nero, bianco, blu, verde. “

Company profile

Nel 1991 nasce la MC Pellicceria, si distacca dalla celebre “Pellicceria Andina” di Via Nassa, e continua ad avere quelle doti di maestria che l’esperienza le ha concesso. Durante il corso degli anni si è evoluta in quelle che erano le tendenze di moda e le nuove tecniche di lavorazione. Un altro aspetto fondamentale é sempre stato quello di esaudire ogni desiderio della sua affezionata clientela, creando capi unici ed esclusivi. Ancora oggi dopo 27 anni l’entusiasmo non si e spento, ma il creare e rinnovare fa parte della sua passione. Per info clicca qui

