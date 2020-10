Quando la rinascita parte anche dai tuoi capelli

LUGANO - Hairenaissance, la nuova collezione Compagnia della Bellezza, è un inno alla voglia di equilibrio, di solennità, di armonia. Di sentirsi belle, insomma, ma in un modo tutto nuovo, e di vivere un Rinascimento a partire dal taglio capelli e dal colore.

In linea con quella voglia di naturalezza che domina i desideri di bellezza post-Covid e le tendenze capelli autunno/inverno, presenta tagli dal mood essenziale ma mai banale.

Lunghi, medi e corti si rivestono di nuova bellezza, grazie alle linee semplici e raffinate e alla nuova “pittura della luce” che prende piede nel mondo dell’hair style.

Il taglio diventa quindi la tela su cui realizzare un meraviglioso dipinto, fatto di pennellate sfumate che esprimono la personalità – cromatica – di chi le indossa. E da impreziosire con styling dal fascino naturale, che valorizzino senza stravolgere, mai piatti o troppo appariscenti.

Desideri vedere una nuova immagine riflessa allo specchio? Inizia la tua rinascita in bellezza a partire dai capelli!

Noi del Team Laura Compagnia della Bellezza Lugano non vediamo l’ora di creare un capolavoro su misura per te e per il tuo Bellessere.