Beauty: Il trattamento più efficace per il nostro viso

LUGANO - “Nessuna bellezza di primavera, nessuna bellezza estiva ha la grazia che ho visto in un volto autunnale.” Così Jhon Donne, il celebre poeta inglese, e noi siamo perfettamente d’accordo. Il viso rappresenta la nostra anima, e anche per questo va salvaguardato. Perché e come? Perché ogni giorno, la pelle del nostro viso subisce un po di tutto: invecchiamento, agenti atmosferici di ogni tipo (inquinamento, temperatura), insomma verrebbe da dire che il nostro viso, e in particolare la pelle e esageratamente bistrattata.

E’ il caso di correre ai ripari, Tereza Blank di Alivio Estetica Brasiliana a Paradiso, ci espone il “suo” metodo per contrastare e soprattutto preservare nel migliore dei modi la pelle del viso.

“Nel nostro centro utilizziamo il metodo HYDRALIFT FX, che combina la straordinaria forza detergente del peeling ad acqua algi acidi sequenziali alla microdermoabrasione e alla veicolazione transdermica dei cosmetici. E’ un sistema molto efficace che alza lo standard di qualsiasi trattamento viso, portando l’efficacia dei principi attivi ad un ottimo livello. Sono pienamente d’accordo con te quando dici che il nostro viso è costantemente sotto attacco, per questo è necessario ricorrere ad una valida serie di cure che assicurano alla nostra pelle quelle caratteristiche fondamentali per essere sempre al top”.

Insomma, la nostra professionista ci conferma ancora una volta che il trattamento non solo è consigliato, ma ahimé, proprio per le problematiche ormai note (inquinamento atmosferico ecc), anche necessario.

Il percorso che lo studio Alivio Estetica Brasiliana a Paradiso è semplice: consulenza, rilevamento delle problematiche e azione. Questi protocolli sono sempre accompagnati dalle norme sanitarie accresciute in materia di prevenzione da Coronavirus.