Non c'è bellezza senza benessere

LUGANO - Una storia come tante, ma partiamo da questa affermazione: «La bellezza è ovunque, dentro e intorno a noi, ma bisogna saper guardare nel modo giusto per coglierla e… rivelarla al mondo». Con questo credo l'hairlover Marco Pontillo, da oltre vent'anni fa sua una professione in costante mutazione. Marco é un vero consulente di bellezza è innanzitutto un attento osservatore e ascoltatore, abile a cogliere nei piccoli dettagli i bisogni e desideri di ogni cliente. È questa la chiave di una eccellente consulenza personalizzata. E Marco adesso lo sa bene. La sua mission è dunque aiutare ogni cliente a esprimere al meglio la propria essenza, a sentirsi e vedersi bene nella migliore versione di sé, senza condizionamenti dettati dalla moda, dalla costituzione, dall’età o dal giudizio altrui. Oggi, con la passione e la voglia di fare bene che lo accompagnano da sempre, Marco gestisce i suoi saloni PHS a Cassarate e Lugano centro.

Company profile - Il team coordinato Marco Pontillo – che può vantare una ventennale esperienza - è composto da validi professionisti/e. Lo studio di Cassarate, è situato nella zona congressionale, a disposizione della clientela un ampio parcheggio a pagamento e anche una zona blu. Lo studio è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Da qualche settimana Marco Pontillo ha inaugurato un nuovo studio PHS situato nel pieno centro cittadino di Lugano, più precisamente in Via Canova. Per info clicca qui