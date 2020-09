Matrimonio: come allestire l’angolo per le foto

MORBIO INFERIORE - L'angolo per le foto (o Photo Booth) è un'idea simpatica e originale per intrattenere piacevolmente sposi ed invitati durante la giornata del matrimonio.

Si tratta di un piccolo spazio allestito appositamente con accessori come cappellini, parrucche, occhiali buffi, baffi finti e cornici in stile retrò.

È meno impegnativo della classica foto ricordo, ma molto più divertente di un selfie ed è una soluzione perfetta per creare un’atmosfera frizzante e informale.

Naturalmente anche per allestire l’angolo del Photo booth è necessario seguire alcuni piccoli accorgimenti.

Innanzitutto decidete con quale sfondo volete scattare le vostre foto. Potete utilizzare uno sfondo neutro oppure allestire un piccolo spazio a tema, sempre in linea con lo stile del matrimonio. Un’altra soluzione è quella di far realizzare una cornice personalizzata con i vostri nomi e la data delle nozze.

Dopodiché occorre scegliere lo strumento da utilizzare per scattare le foto.

Si potrebbero distribuire agli ospiti delle macchine fotografiche usa e getta oppure predisporre una macchina fotografica digitale su un cavalletto, o ancora utilizzare una Polaroid che stamperà le foto istantaneamente così ognuno potrà incollare la sua foto sull’album dei ricordi o portarla a casa a fine ricevimento.

L’alternativa più economica (e tecnologica) è sicuramente un’applicazione da scaricare sul telefonino attraverso la quale gli invitati potranno condividere e vedere tutte le immagini scattate durante la giornata.

Infine non dimenticate di indicare la presenza del Photobooth con un cartello, per evitare che passi inosservato e preparate anche una cornice con le istruzioni: basterà una frase semplice per spiegare agli invitati cosa dovranno fare.