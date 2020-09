Benessere e salute: cosa significa per l’uomo essere dipendente dalla stimolazione visiva? 

L’uomo è più “visivo” della donna e utilizza più il senso della vista, ma ciò non può compromettere la sua capacità di essere comunque sempre presente nel suo corpo per provare il vero piacere.

Dall’adolescenza l’uomo impara a porre l’attenzione fuori attraverso video porno o riviste erotiche, tutto per praticare dell’auto erotismo. Non c’è nulla di sbagliato, è naturale, ma così l’uomo non è mai totalmente presente nel suo corpo.

Una vera e utile educazione sessuale manca completamente nella nostra società. Il “tabù” ha il diritto di essere scoperto.

L’uomo si è dimenticato che il corpo DEVE essere il protagonista per riuscire a provare il vero piacere. Essere presenti nel proprio corpo è LA CHIAVE….

Cosa causa essere dipendenti dalla stimolazione esterna?

- Incapacità a rilassarsi: si tende sempre a toccare la donna, essere in azione, in DARE e in FARE;

- Incapacità di provare il piacere sul resto del corpo tranne che nelle parti intime;

- Incapacità di RICEVERE e godere pienamente il tocco dell’altro,

- Eiaculazione precoce,

- Ci si annoia in fretta della propria partner e della sua intimità. Questo può portare al tradimento

Come cambia la qualità dell’intimità se si è capaci di essere presenti nel proprio corpo?

Un piacere mai provato prima che si sprigiona in tutto il corpo, un rilassamento profondo, una vibrazione che attraversa e che nutre. Che da una nuova vitalità e nuova voglia di vivere!

Come iniziare? Cambia la modalità in cui pratichi l’autoerotismo e inizia a conoscere il tuo corpo, risveglialo.

La tecnica 4 Elements Ewakening to Ecstasy è un’ottima soluzione, perché ti connette con te stesso su tutti i livelli: emozionale, fisico, mentale ed energetico.

Questo richiede tempo, come il seme che cresce sotto la terra e ha bisogno di sole e acqua; il tuo corpo ha bisogno di attenzioni, deve imparare a RICEVERE e rilassarsi, questo è il suo nutrimento.

Solo dopo inizierà a crescere e risvegliarsi!

DOVE VA L’ATTENZIONE, VA L’ENERGIA…

