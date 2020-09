In Ticino sbarcano i corsi di Consulenza d'immagine

LUGANO - Daniela Placentino in Ticino è sicuramente la più conosciuta: anche grazie alla sua esperienza ventennale nel settore della moda ha potuto realizzare lo Studio Unyca di Chiasso. Ci siamo rivolti a lei per capire meglio come intraprendere questa affascinante professione.

«Sì sono d’accordo, è proprio una nuova e affascinante professione e anche Unyca» così ci spiega Daniela. «Per chi desidera trasformare la sua passione in un lavoro e diventare Consulente d' immagine, oppure per chi lavora nel settore del Beauty e vuole affinare le sue competenze per offrire ai suoi clienti un’esperienza ancora più qualificata e professionale».

Oggi più che mai è fondamentale acquisire sicurezza in se stessi, l'obbiettivo dei corsi è anche quello.

Da settembre partiranno tantissimi nuovi corsi di formazione anche qui in Ticino, che permetteranno a tutte queste persone di approfondire ogni ambito della Consulenza d'immagine (armocromia, consulenza d'immagine completa, personal shopper…). I corsi sono organizzati e tenuti proprio da Daniela Placentino, la Consulente d’immagine della Svizzera Italiana. Daniela è certificata a livello federale per la Formazione per Adulti. I corsi di formazione sono rivolti sia a chi vuole trasformare la sua passione in un lavoro e diventare Consulente d'Immagine e Personal Shopper sia a chi lavora all’interno del settore del Beauty come: Hair Stylist, Make-up Artist, Consulenti di Moda e di Vendita che vogliono affinare le loro competenze.