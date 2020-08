Come tornare a scuola rispettando il nostro ambiente

LUGANO - Ci risiamo, come ogni anno in questo periodo i nostri ragazzi si stanno preparando al rientro sui banchi di scuola. Si portano a termine gli ultimi compiti e si prepara tutto il materiale per affrontare un nuovo impegnativo anno, e per certi versi anche incerto, a causa dell'emergenza sanitaria. La scelta del materiale da utilizzare passa anche dal rispetto all’ambiente nel suo complesso.

Ecco dunque che la natura ci offre un’opportunità davvero singolare e ci viene in soccorso offrendoci tutta una serie di articoli per la scuola e anche per l'ufficio, in sughero, materiale al 100% naturale.

Per conoscere questo particolare materiale, riscoperto e portato alla ribalta, anche grazie all'intraprendenza di imprenditori come a Silvana, titolare di Biocorkdesign.ch, atelier di Paradiso specializzato nella vendita di articoli in sughero, sia per abbigliamento che complementi per la casa.

"Ebbene si – ci spiega – anche nel caso del nostro ben amato sughero, esistono tutta una serie di articoli che ben si adattano all’uso in ufficio e a scuola. Si parte con i portapenne, gli astucci, alle penne vere e proprie, per poi passare agli splendidi zainetti. comodi ed adattabili, il tutto rigorosamente in sughero.

Trovo corretto sensibilizzare i nostri giovani e orientarli all’utilizzo di materiale al 100% naturale. Questo permette non solo di salvaguardare il nostro pianeta ma anche di ben comprendere le origini di tutta una serie di materiali che non sono ancora molto conosciuti, o per meglio dire non si conoscono i vari loro utilizzi, proprio come il mio sughero.“

