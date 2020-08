Capelli: dai party in spiaggia alle cerimonie, ecco le tendenze

LUGANO - Tra cerimonie, eventi, party in spiaggia o a bordo piscina, la bella stagione offre infiniti pretesti per sentirsi belle puntando su raccolti e acconciature: CdB lo sa bene. Un po’ perché le acconciature regalano un’eleganza e un fascino perfetti per le occasioni speciali. E un po’ perché i capelli raccolti aiutano a sentirsi belle e impeccabili, senza soffrire le elevate temperature o temere l’umidità.

Ma quali sono le tendenze più gettonate del momento e come scegliere la soluzione di bellezza più adatta alle tue esigenze?

Le acconciature CdB per cerimonie e occasioni speciali prevedono un upgrade dei classici raccolti.

Trecce, code e chignon continueranno dunque a essere dei must, a patto che siano impreziositi dagli accessori giusti e che rispettino le proporzioni di chi li indossa. Così, nessun hair style sarà mai banale: grazie a cerchietti maxi e fermagli gioiello che si incastrano tra le lunghezze, ogni chioma splenderà di nuova luce. E così ogni volto, grazie a soluzioni di stile perfettamente su misura.

I raccolti devono essere infatti proporzionati al viso e alla testa, e posizionati in modo tutt’altro che casuale. Per esempio, un viso tondo o squadrato va snellito con un’acconciatura alta; al contrario, un volto che presenta tratti allungati necessita di un raccolto a effetto push up.

Chi possiede lineamenti “spigolosi” può avvalersi dell’effetto super morbido delle ciocche che accarezzano il viso, smussandone il contorno.

Non vedi l’ora di brillare con un‘acconciatura da cerimonia e un hair look professionale e personalizzato?