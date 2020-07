Capelli: come preservare dalla salsedine

LUGANO - Il post lockdown fa rima anche con voglia di viaggiare, le raccomandazioni sono ben note a tutti, il mare è ancora in cima ai nostri desideri, ma si nascondono alcune insidie nell’acqua salata per i nostri capelli

Acqua del mare alleata oppure no?

«Non è esatto rispondere “si” o “no”, in quanto è necessario distinguere i tipi di capelli (normali, secchi e grassi) e quanto tempo si lascia la salsedine e se si applicano prodotti protettivi. L’acqua marina possiede alcune proprietà stimolanti portate nel cuoio capelluto; i bulbi vengono purificati e i capelli crescono più sani e forti».

Il tempo di contatto con l’acqua quanto è determinante?

«Il sale contenuto nell’acqua, tende a seccarli, particolarmente ai soggetti con già capelli secchi o crespi. Una citazione meritano i capelli tinti oppure stirati o con permanente. Infatti risultano già indeboliti da varie aggressioni e risentono maggiormente dell'azione dell'acqua salata e del sole e possono avere danni. Per i capelli grassi o trattati chimicamente è consigliabile l’applicazione di creme solari per capelli (che servono anche per proteggerli dalla salsedine). Non dimenticare anche shampoo e balsami nutrienti che creano una valida protezione».

I tuoi 5 consigli?

Dopo un bagno in mare consiglio di utilizzare uno shampoo delicato per lavare i capelli, è bene risciacquarlo senza tenerlo troppo in testa;

Applicare latte di cocco oppure un balsamo ricostituente;

Applicare una maschera nutritiva sui capelli, questo esercizio deve essere fatto con il giusto tempo. L’applicazione riduce a zero gli eventuali danni di sole e mare;

Non usare il phon per l’asciugatura, nel caso con aria tiepida;

In estate seguire una dieta a base di verdura e frutta, che oltre a fare bene ai capelli, il beneficio si estende alla pelle abbronzata.