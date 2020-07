I piercing diventano virali su Instagram e piacciono alle star

LUGANO - Bentrovati. Vogliamo oggi parlarvi della moda dell’estate e capire con voi quanto possa impattare sulla vita dei capelli. Si tratta della moda del momento che impazza su Instagram: quella del piercing tra i capelli.

Un posto inusuale per sfoggiare questo micro gioiello che va, così a impreziosire le acconciature. A dire il vero non è la prima volta che questo look spopola: l'anellino nei capelli aveva fatto la sua prima comparsa nel 2016 nel famoso salone londinese Keash Braid specializzato in trecce, ed era stato rapidamente “adottato” dalle celebrità come Ariana Grande e Kim Kardashian. Ariana Grande che ha sfoggiato il suo look su Instagram, lanciando il trend.

E gli anelli, questa volta di media dimensione, sono comparsi anche tra le trecce di Christina Aguilera, sempre grazie al lavoro di Chris Appleton.

Stando agli esperti di look ci si può benissimo non limitare con la fantasia: oltre agli anellini ci sono tantissimi modelli diversi di piercing in commercio, dai cerchi di vario spessore ai brillantini di tutti i colori, che possono rendere unica ogni acconciatura: dalla coda di cavallo per andare in spiaggia, alle trecce di varie dimensioni per le serate al mare o in città. Si passa dallo stile rock a quello bohémien.

Ma quanto questa moda estiva che, grazie ai social, è diventata virale, fa bene al capello? Quanto non rischia di sfibrarlo e d'indebolirlo visto che già sole e mare sono i nemici principali della nostra capigliatura?

CR Lab che da oltre 50 anni lavora per proteggere i capelli di tutti e che di styling e salute se ne intende più di tutti mette in campo l’esperto di styling Carmine Sorrentino che ci tranquillizza sull’uso dei piercing ai capelli. «Va bene utilizzarli, - sottolinea Sorrentino – ma mi raccomando la delicatezza nell’applicazione e nella rimozione. Quello che può danneggiare i capelli, infatti, non è il piercing ma la trazione costante durante la creazione dell’acconciatura, ad esempio la coda troppo tirata e le trecce. Va benissimo portarle ogni tanto, ma, se portate tutti i giorni indeboliscono i capelli a livello dell’attaccatura, quindi attenzione! Piercing si, ma lasciamo anche libere le chiome in estate».

