Matrimonio e consigli: idee per il tableau de mariage

MORBIO INFERIORE - Non si tratta solamente di un dettaglio decorativo, ma anche e soprattutto di uno strumento indispensabile per la buona riuscita del ricevimento di un matrimonio, nonché uno degli elementi creativi più importanti.

Sto parlando del tableau de mariage, la bacheca sulla quale sono indicate le assegnazioni dei posti a tavola per il banchetto di nozze. È una vera e propria mappa che serve per organizzare il pranzo o la cena, in modo tale che non ci sia confusione e che tutti gli ospiti sappiano dove sedersi una volta arrivati al ristorante.

Per realizzarlo bisogna fare un ragionamento preciso, partendo dal numero degli invitati e dai posti per tavolo previsti. È necessario suddividere i tavoli per gruppi di parenti e amici, le questioni familiari possono influire molto quindi occorre armarsi di pazienza.

Dopodiché ci si può finalmente sbizzarrire con la fantasia inventando un allestimento originale e personalizzato che va ben oltre un semplice elenco di nomi stampati sulla carta e incollati su un pannello.

È importantissimo che tutto sia in linea con lo stile del matrimonio e che vengano utilizzati gli stessi colori e il design grafico delle partecipazioni e del menù.

L’idea in più è quella di comporre il tableau con degli oggetti personalizzati con i nomi degli invitati, affinché ciascuno possa tenerlo come ricordo della giornata.

Dove collocare il tableau?

L’ideale sarebbe posizionarlo in un’area di passaggio, tra la zona dell’aperitivo e la sala da pranzo in modo tale che gli invitati ci passeranno davanti. Se lo spazio a disposizione è ampio si può allestire un vero e proprio angolo con elementi decorativi e piccoli mobili che renderanno il tableau unico e originale.

Infine non va dimenticato che ad ogni tavolo va assegnato un numero o un nome e che dovrà essere riportato in modo chiaro sia sul tableau che sul segnatavolo.