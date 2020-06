Beauty: una carezza d’argento per il tuo viso

LUGANO - Per una pelle del viso bella e sana la detersione del viso è fondamentale. Residui di trucco, polveri sottili e agenti inquinanti infatti danneggiano la nostra pelle poiché, depositandosi sul nostro viso, formano una sorta di patina che ostruisce i pori e limita la corretta ossigenazione della pelle. Per questo motivo detergere ed esfoliare regolarmente la pelle del viso è importante per proteggerla e renderla bella e luminosa.

Molte volte però, soprattutto la sera, non si ha molta voglia di struccarsi o di pulire il viso e ci lasciamo prendere dalla pigrizia, non pensando al danno che causiamo al nostro viso.

Noi abbiamo pensato molto a questo “problema” e dopo un’attenta ricerca abbiamo trovato la soluzione giusta, pratica e veloce per una detersione profonda adatta a tutti i tipi di pelle: Silver Glove.

Silver Glove è un guantino, struccante ed esfoliante, in microfibra e filamenti d’argento che ti permetterà una pulizia del viso Smart… con sola acqua!

Rimuove il trucco e deterge in profondità in modo pratico e veloce, grazie alla particolare microfibra brevettata che, con un semplice gesto e l’utilizzo di sola acqua, lascia la pelle priva da imperfezioni e impurità.

Il nostro segreto sono le fibre d’argento che, attivando gli IONI AG+, contribuiscono a creare un ambiente ostile alla formazione microbica e batterica lasciando il viso profondamente deterso.

Inoltre, Silver Glove è adatto a tutti i tipi di pelle, non è irritante ma soprattutto dura 6 mesi!

Ideale anche per i viaggi, grazie al comodo sacchettino contenuto nella confezione, potrai portarlo sempre con te!

