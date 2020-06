CR LAB protegge i tuoi capelli sempre

LUGANO - Dopo il lockdown la ripartenza. Il Corona Virus non solo non ha fermato CR Lab, ma nemmeno i problemi di capelli che con l’arrivo della bella stagione e la possibilità di tornare all’aperto sono sottoposti a un nuovo stress.

Così dopo quello del confinamento forzato adesso sole e caldo sono pronti a mettere a dura prova i nostri capelli. Sicuramente sarà un’estate differente, ma certamente non si rinuncerà, proprio perché siamo rimasti chiusi in casa, all’aria e al sole e a dosi minori, rispetto agli anni scorsi, al mare.

E in questo repentino e bruciante “dentro fuori” chi ne risentirà potrebbero essere proprio i nostri capelli che tra pochi giorni saranno esposti e a rischio di sfibrarsi. Ecco perché CR Lab, lancia per tempo la sua campagna di prevenzione a favore dei capelli con l’hastag social #proteggiicapellidallestate.

L’estate, infatti, come confermato da moltissimi studi scientifici rappresenta una delle cause dei problemi e della caduta dei capelli stagionale.

Da evitare -Anche se la voglia di “stare all’aperto” è sempre più forte il consiglio è di evitare l'esposizione ai raggi del sole che sottopone la testa a uno stress ossidativo superiore rispetto ad altri periodi dell'anno (i raggi solari fanno accumulare i radicali liberi che danneggiano i bulbi dei capelli). Se a questo fattore si sommano il naturale ricambio dei capelli, l’eccessiva secchezza o la troppa umidità ecco servito un cocktail micidiale per la nostra chioma. Cosa fare allora? CR Lab, leader mondiale nella prevenzione e cura dei capelli consiglia sicuramente d'idratare l'organismo bevendo molta acqua, lavare i capelli con maggiore frequenza e con prodotti delicati, ed evitare, invece, gli shampoo troppo aggressivi.

Da ricordare - Sicuramente è indispensabile trovare supporto in diversi trattamenti e prodotti specifici per rinforzare il cuoio capelluto, ridurre i danni degli agenti esterni, limitare la caduta e favorire la ricrescita di capelli sani, forti e robusti.

Importante conoscere la condizione di salute dei capelli prima delle vacanze - Proprio perché siamo reduci da un periodo di blocco forzato non dobbiamo mai dimenticarci di prendere in considerazione quanto ogni azione che facciamo si ripercuote sui nostri capelli: sia che il maltrattamento o che li coccoliamo. Ebbene le nostre azioni si vedranno, a livello del cuoio capelluto, dopo 3 mesi attraverso una caduta o un miglioramento. Dobbiamo reagire!! Se pensiamo all’estate questo vuol dire che gli effetti li vedremo all’inizio dell’autunno con la normale conseguenza che la tanto temuta caduta autunnale è sempre da riferirsi a come in estate ci siamo presi cura dei nostri capelli: troppo sole preso in testa nei caldi mesi estivi, la salinità dell’acqua di mare o il cloro delle piscine, l’eccessiva secchezza etc. Per questo diventa sempre più importante, fin dai primi caldi e dalle sempre più frequenti uscite all’aperto, pensare a cosa accadrà al termine dell’estate ai capelli. Abbiamo imparato a pianificare a lungo termine con il virus e dobbiamo farlo a maggior ragione con i nostri capelli, specialmente in vista di questa nuova estate. Un momento nel quale ci dobbiamo trovare pronti e preparati. Un momento per il quale il centro CR Lab in via Zurigo 38 a Lugano è sicuramente pronto ad affrontare tanto da riproporre #proteggiicapellidallestate la campagna che negli anni scorsi ha avuto un grandissimo successo. Per affrontare l’estate con la serenità di capelli in salute il centro aspetta tutti noi. E per una analisi è sufficiente prenotare telefonando allo 091 922 06 06 oppure compilando il formulario su www.crlab.ch.

Il Tricotest e la serenità di un’estate protetta - Gli specialisti di CR Lab metteranno a disposizione un percorso personalizzato che parte da un esame specifico, il Tricotest.

Effettuare ora il Tricotest®, consente di trascorrere non solamente una estate protetta, ma di arrivare all’inizio dell’autunno con capelli in perfetta forma. Il Tricotest è un'indagine tricologica completa e approfondita, che consente di effettuare una valutazione personalizzata delle anomalie del cuoio capelluto e del capello e di stabilire con certezza le eventuali cause delle problematiche. Il test permette di costruire un profilo personalizzato della propria cute e dei propri capelli e ottenere indicazioni sul trattamento più appropriato al proprio caso utilizzando prodotti e trattamenti personalizzati e specifici.

E se si tratta di prevenzione la nostra estate, grazie a CR Lab, sarà certamente all’insegna della serenità grazie alle 5 linee di prodotti a base di oli essenziali, vitamine, oligoelementi, molecole di sintesi di derivazione farmaceutica e di cellule staminali vegetali che non solo proteggeranno i nostri capelli e la nostra cute, ma la nutriranno rendendola forte e sana, proteggendola e rendendola ancora più splendente al termine delle nostra vacanze.

Abbiamo imparato a prevenire. Facciamolo anche per i nostri capelli passando una bella estate, senza perdere la testa....... ma usandola e proteggendo i nostri capelli.

Company profile - Da quasi 50 anni la cura dei capelli è la mission di CRLab che, attraverso sistemi d'integrazione non invasivi, trattamenti e prodotti tricologici d’avanguardia pensati per i problemi di cute e capelli dell’uomo e della donna, si pone un unico obiettivo: prevenire la caduta e mantenere sano e vitale il cuoio capelluto. Per info clicca qui

