Matrimonio e curiosità: Nomi e significati degli anniversari di nozze

MORBIO INFERIORE - Tutti gli anniversari di matrimonio sono importanti e meritano di essere ricordati.

Alcuni vengono festeggiati come se ci si sposasse di nuovo: si rinnovano le promesse, si organizza un banchetto, si regalano le bomboniere agli invitati. Le nozze d'argento per i 25 anni e quelle d'oro per i 50 sono le più conosciute.

In realtà ogni anniversario di matrimonio ha un nome tutto suo ed assume un significato diverso a seconda degli anni trascorsi. Infatti ad ogni ricorrenza viene associato un materiale differente partendo dal cotone fino ad arrivare al più pregiato, il platino. Questo per sottolineare l'importanza dell'anniversario da festeggiare, che aumenta in relazione al numero di anni trascorsi insieme dalla coppia.

Un'antica tradizione, che risale all'epoca Medioevale, vuole che con il passare degli anni i regali che gli sposi si scambiano debbano essere composti da materiali sempre più resistenti.

Questi materiali possono essere utilizzati anche nelle decorazioni e nelle composizioni floreali per la festa dell'anniversario e solitamente si abbinano ai colori scelti per i confetti da offrire a parenti e amici.

Ecco un piccolo promemoria:

1º Anno - Nozze di cotone

2º Anno - Nozze di carta

3º Anno - Nozze di cuoio

4º Anno - Nozze di fiori

5º Anno - Nozze di legno

6º Anno - Nozze di zucchero

7º Anno - Nozze di rame

8º Anno - Nozze di bronzo

9º Anno - Nozze di ceramica

10º Anno - Nozze di stagno

11º Anno - Nozze di acciaio

12º Anno - Nozze di corda

13º Anno - Nozze di pizzo

14º Anno - Nozze di avorio

15º Anno - Nozze di porcellana

20º Anno - Nozze di cristallo

25º Anno - Nozze di argento

30º Anno - Nozze di perle

35º Anno - Nozze di corallo

40º Anno - Nozze di rubino

45º Anno - Nozze di zaffiro

50º Anno - Nozze d'oro

55º Anno - Nozze di smeraldo

60º Anno - Nozze di diamante

70º Anno - Nozze di ferro

75º Anno - Nozze di platino