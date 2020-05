Beauty: Come farsi trovare in piena forma per la prova costume?

LUGANO -

Finalmente la bella stagione è arrivata, e con lei anche la voglia di indossare abiti più leggeri ma che, inevitabilmente, scoprono qualche centimetro in più del nostro corpo e mettono in mostra quei chiletti di troppo che si sono accumulati durante l’inverno.

Cosa fare? È il momento giusto per iniziare un percorso di Remise en forme.

Per questo abbiamo ideato Starter Kit, un programma per rimetterti in forma comodamente a casa tua! Completo di trattamenti estetici, prodotti cosmetici e una guida all’allenamento che ti permetteranno di dare una svolta alla tua silhouette.

Il kit è così composto:

Slim Active Dink : un integratore alimentare a base di estratti vegetali (the verde, betulla, ananas, centella, equiseto), che ti aiuterà a drenare i liquidi in eccesso e a diminuire il senso di gonfiore;

: un integratore alimentare a base di estratti vegetali (the verde, betulla, ananas, centella, equiseto), che ti aiuterà a drenare i liquidi in eccesso e a diminuire il senso di gonfiore; Body Action Kit : due creme cosmetiche ad azione d’urto per rimodellare il corpo, una ad azione tonificante e l’altra ad azione levigante. Un mix di ingredienti a rapido assorbimento, formulati per contrastare la ritenzione idrica e la cellulite più ostinata;

: due creme cosmetiche ad azione d’urto per rimodellare il corpo, una ad azione tonificante e l’altra ad azione levigante. Un mix di ingredienti a rapido assorbimento, formulati per contrastare la ritenzione idrica e la cellulite più ostinata; Thermo mousse : un fango termoattivo, per 4 trattamenti, che agiranno sul tessuto adiposo per incrementare il metabolismo e ridurre i volumi. Curcuma, Torba, Eucalipto, Caffeina, Edera e Centella saranno i tuoi alleati perfetti per un risultato garantito;

: un fango termoattivo, per 4 trattamenti, che agiranno sul tessuto adiposo per incrementare il metabolismo e ridurre i volumi. Curcuma, Torba, Eucalipto, Caffeina, Edera e Centella saranno i tuoi alleati perfetti per un risultato garantito; La guida all’allenamento : un libretto contenente tutti gli esercizi, le modalità di esecuzione dei trattamenti e alcuni consigli utili per mantenere uno stile di vita sano;

: un libretto contenente tutti gli esercizi, le modalità di esecuzione dei trattamenti e alcuni consigli utili per mantenere uno stile di vita sano; 2 elastici per il tuo allenamento e tutto l’occorrente per eseguire i trattamenti a casa tua.

Cosa manca? Solo la tua forza di volontà e la costanza nell’effettuare i trattamenti e gli allenamenti per 14 giorni.

Il tuo percorso di rinascita inizia da qui, contattaci per maggiori informazioni su info@choice-health.ch o chiamaci al numero 079 122 67 95. La spedizione è gratuita in tutta la Svizzera.