In arrivo un'estate a tutta pelle

LUGANO - L’universo delle borse, bene amate da tutte le donne hanno per così dire vinto la classifica delle preferenze di accessori in pelle per l’estate 2020, lo conferma Nursel Cicek, dello showroom Samuel Rhawi (Leather & Shoes by Nursel) a Lugano.

Dalle più piccole alle oversize, alle intramontabili borse a tracolla, Nursel premia le forme più originali pur che borse siano. La pelle avvolge tutta una serie di collezioni intriganti che non passano inosservate...

Al secondo posto del nostro immaginario podio ecco le scarpe, modelli sempre più originali, Le caratteristiche delle collezioni propongono modelli con applicazioni di carattere alle decolleté, anche multicolor di vera pelle. Il tacco rimane il bestseller da oscar, sia nei modelli con il semplice laccio a quelli più “sofisticati” dove gli inserti più appariscenti ci portano a indossarle nelle serate glamour e mondane.

Company Profile - Samuel Rhawi (Leather & Shoes by Nursel) é uno showroom situato nel pieno centro di Lugano a pochi passi dall'autosilo Motta. Al suo interno sono presenti un'ampia scelta di articoli in pelletteria, dalle borse alle calzature, cinture, giacche, portamonete e tanto altro. Il cliente ha la possibilità di ordinare direttamente l'articolo desiderato - non disponibile in loco - il quale in pochi giorni sarà pronto per il ritiro. La filiera per alcuni articoli é diretto, in quanto lo showroom fa capo, nell'approvvigionamento, al produttore stesso degli articoli, che é anche il propietario dello showroom. Per info clicca qui