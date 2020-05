Matrimonio e curiosità: Confetti, usanza e significato

MORBIO INFERIORE -

I confetti sono considerati da sempre un importante complemento da accompagnare alle bomboniere. Per questo la scelta non va affidata al caso, ma pensata con cura in modo da conferire all’evento un significato particolare.

Le origini del confetto sono molto antiche e risalgono addirittura all’epoca romana. La tradizione vuole che ad ogni ricorrenza si abbini un determinato colore, ma naturalmente esistono gli strappi alle regole.

• Battesimo, Comunione e Cresima: solitamente si usano confetti rosa o azzurri, a seconda del sesso del bambino. Ma spesso capita che i genitori scelgano colori neutri, come verde o giallo.

• Laurea: il colore normalmente associato a questo evento è il rosso.

• Fidanzamento: in questo caso il colore da utilizzare è il verde, lo stesso del diciottesimo compleanno.

• Matrimonio: la tradizione vuole che si scelga il confetto bianco, simbolo di purezza.

La regola fondamentale è che i confetti, per essere di buon auspicio, devono essere confezionati sempre in numero dispari. Solitamente cinque, come augurio di felicità, salute, ricchezza, longevità e fertilità.

Oggi in commercio si possono trovare tantissimi tipi di confetti, in una vasta scelta di gusti e colori: da quelli classici con la mandorla intera e ricoperti di zucchero a quelli al cioccolato, nocciola, frutta…fino ai più innovativi come Mojito, Spritz, Zabaione, Limoncello, etc.

È consuetudine, al termine del ricevimento di un matrimonio, allestire l'angolo della confettata che solitamente viene posizionato accanto al tavolo delle bomboniere.

Tuttavia realizzare l’angolo dei confetti non è così semplice! Infatti, per far sì che risulti in armonia con lo stile del matrimonio, non è sufficiente esporli nei contenitori ma occorre tenere in considerazione tanti aspetti dell’evento, come ad esempio il tema, il colore, gli addobbi floreali, etc.

Ci si può sbizzarrire utilizzando tanti contenitori di forme e misure diverse, alternandoli ad alzatine in vetro o ceramica, oppure sacchetti in lino. Sono indispensabili i cartellini che indicano i gusti.

Infine non bisogna dimenticare di mettere a disposizione degli invitati dei sacchettini dove poter mettere i confetti da degustare.