Leila…: la mia idea di bellezza

Leila, come inizia tutto?

«Stavo truccando a un concorso di Miss in Svizzera francese e il fotografo mi ha scattato alcune foto. Soddisfatto del risultato mi ha proposto in seguito uno shooting».

Tra le tue passioni c'è anche quella di posare per shooting fotografici...

«Posare mi diverte e rilassa anche se è stancante. Si crea un feeling di lavoro con il fotografo. Mi piace interpretare diversi ruoli durante una seduta fotografica e con espressioni diverse: seria, romantica, arrabbiata, sensuale senza mai prendersi su serio».

Esiste una tua idea di bellezza?

«La mia idea di bellezza... sicuramente la luce e l'armonia che una persona emana da se stessa, non importano fisico, età e origini».

Come hai cominciato? Quando hai capito che la tua passione per la bellezza sarebbe diventata la tua vita?

«Dopo aver lavorato come educatrice specializzata in Vallese, sono tornata con la famiglia in Ticino. Ho cominciato a seguire varie scuole di Make Up a Milano, Ginevra, Parigi. È bello capire il desiderio di una donna e cercare di truccarla seguendo il suo stile per renderla ancora più bella e come piace a lei. Mi sono accorta che è la passione della mia vita perché per me truccare o essere estetista non è un lavoro, ma tanto piacere e divertimento che coniugo con una grande professionalità».

La tua attività professionale si svolge presso la Farmacia Bernasconi, quale il suo successo?

«In farmacia mi occupo unicamente di tutto ciò che è amministrativo e decisioni che mi competono come proprietaria. L’estetica la pratico in volontariato alla Clinica Sant’Anna e mi occupo di estetica oncologica».

Hai un desiderio per il futuro? Un sogno nel cassetto?

«Professionalmente ho tantissimi sogni! In questo momento è tutto bloccato a causa del Covid-19, ma sono pronta a riprendere tutto appena possibile».

Per concludere un tuo consiglio per essere donne e uomini sempre alla moda in fatto di cura del corpo?

«Volersi bene. È il primo consiglio che mi viene dal cuore. È intramontabile e sempre di moda».