CORONAVIRUS: Ricomincia dalla tua immagine

CHIASSO - CHIASSO - Lavorare sulla propria immagine aiuta ad acquisire e ad aumentare l’autostima. A volte basta solo modificare o correggere piccoli dettagli in base alle caratteristiche fisiche o solamente definendo uno stile coerente rispecchiando la propria personalità. Il tutto ti aiuterà ad essere sempre perfetta/o per qualsiasi occasione. Grazie anche alle tecniche e ai consigli di una consulenza di immagine UNYCA, potrai ottenere tutti risultati che hai sempre desiderato, senza trattamenti invasivi!

Spesso mi sento dire: "Quando dimagrisco ti chiamo per una consulenza d’immagine, quando ho i soldi ti chiamo per lo shopping, i tuoi servizi sono per i belli, per i ricchi per quelli della televisione, per i VIP”.

Credo sia giusto fare un po' di chiarezza e darvi qualche informazione in più. Studio Unyca è nato qualche anno fa, con la convinzione che almeno una volta nella vita sia donne che uomini dovrebbero concedersi una consulenza d’immagine personalizzata per conoscere l’ABC della propria immagine. Il tutto ad un prezzo assolutamente accessibile a chiunque.

Spesso l'aspetto esteriore riflette una realtà distorta di ciò che siamo, pregiudicando le nostre aspettative.

Allora cosa aspetti, scegli il servizio su misura per te tra tutti i servizi Unyca. Iniziando dalle scelte beauty: scoprire la forma del viso per scegliere il giusto taglio di capelli, le acconciature, il trucco, la barba, gli accessori, le scollature. E poi l’analisi della figura che ti aiuterà nella scelta degli abiti, delle scarpe, degli abbinamenti dei tuoi outfit. Non solo, puoi anche scoprire i tuoi colori amici, ovvero tutti i colori che si avvicinano al viso, la colorazioni dei capelli, degli occhiali, foulard, accessori e capi d’abbigliamento.

Ricorda un'efficace consulenza sarà in grado di potenziare la tua immagine e renderla vincente, per avere successi personali e professionali!