Casa dolce casa, ma con i cuscini...

LUGANO - Pensate, un terzo della nostra giornata lo trascorriamo in compagnia dell’amato cuscino, detto così potrebbe sembrare banale ma non lo è, e aggiungo qualche ora supplementare se pensiamo che il cuscino ci tiene compagnia anche mentre guardiamo la tv. Insomma un vero e proprio capo saldo della nostra giornata. In queste prime giornate di timida primavera, lo ritroviamo anche in bella mostra nei nostri giardini e ci farà compagnia per tutta la bella stagione anche all’esterno.

Morbido a non finire, il cuscino è l'accessorio decorativo indispensabile per dare un tocco in più di comfort in tutta la casa. Per rinnovare il tuo arredo o abbellire il tuo divano, i nostri cuscini e fodere esaltano le forme, i colori e gli stili. Amante delle belle cose, dei bei tessuti? Lasciati conquistare da una grande scelta! Preferisci i materiali naturali, le sete pregiate, le morbide lane? Lasciati sedurre da una bella fodera di cuscino in lino lavato o in seta, semplice o ricamato, ideale per dare un tocco di novità alla sala o all'interno di una camera.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche che possiamo trovare da Idea Arredamenti, atelier di Lugano che abbraccia e personalizza ogni angolo della tua casa. Il punto forte sono la consulenza e le realizzazioni su misura a propria scelta. Gli stili e colori sono adattabili, per qualsiasi tipo di arredamento, all’interno e all’esterno.

Nella gallery fotografica tutta una serie di proposte che potete trovare nello showroom di Lugano.

Company profile - Idea Arredamenti a Lugano nasce nell'ottobre 2005 con la direzione di Monica Spirig Papini. Nello showroom di via Pessina offre una vasta scelta di tessuti, passamanerie, mobili d'antiquariato, stampe antiche, letti, divani, oggettistica e un servizio completo per la realizzazione di arredamenti interni, continuando con passione l'esperienza maturata in più di 30 anni di attività presso il negozio del padre nella ditta Kurt Spirig SA. L'attività spazia dalla semplice vendita di articoli da regalo fino alla completa assistenza per arredamenti interni e/o ristrutturazioni. Per info clicca qui

fashionchannel