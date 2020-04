Emergenza Covid-19: Vuoi trasformare il tuo matrimonio primaverile in un matrimonio autunnale?

MORBIO INFERIORE -

Il colore tema e gli addobbi floreali di un matrimonio solitamente si scelgono in base alla stagione in cui vengono celebrate le nozze, oltre che ai gusti degli sposi.

Per questo motivo, se il vostro matrimonio era programmato per la primavera/estate e, a causa del Corona virus, avete dovuto rinviarlo al prossimo autunno/inverno potete sfruttare questo periodo di tempo in più che avete a disposizione per rivedere le scelte che avevate fatto. Se nel frattempo vi è sorto qualche dubbio in merito approfittatene per cambiare quei dettagli di cui non siete più convinti.

Nella maggior parte dei casi dovrete scegliere un altro tipo di allestimento floreale, poiché ogni stagione ha i suoi fiori e quelli che avevate previsto per il vostro matrimonio primaverile molto probabilmente non andranno bene per la stagione fredda. Se nel periodo estivo occorre prediligere fiori che resistono meglio alle alte temperature, per l’autunno e l’inverno si possono utilizzare maggiormente piante decorative, come ad esempio le orchidee.

Per quanto riguarda il colore tema delle decorazioni, se avevate scelto una tinta pastello potete orientarvi verso tonalità più calde adatte alla nuova stagione in cui si svolgerà il matrimonio, senza però stravolgere la palette di colori definita in partenza.

Il rosa chiaro può diventare rosa antico, l’azzurro pastello si trasformerà in azzurro polvere, il rosso in bordeaux, il viola in color prugna e così via.