Matrimonio rinviato? Come adattare l’abito da sposa estivo alla stagione invernale

MORBIO INFERIORE - Se avevate programmato di sposarvi in questo periodo primaverile e avete deciso di rinviare il matrimonio in autunno o in inverno, è il caso di iniziare a pensare alle modifiche da apportare all’abito da sposa, per renderlo perfetto anche per la nuova stagione in cui si svolgeranno le nozze. Niente di più facile se avete acquistato il vostro abito in un Atelier sartoriale, in caso contrario per poterlo adattare dovrete rivolgervi ad una sartoria specializzata.

Se il matrimonio è stato posticipato a settembre l’abito primaverile non necessiterà di particolari accorgimenti. Vi basterà acquistare un copri spalle leggero o una stola da indossare nelle ore serali.

Se invece avete rinviato le nozze in autunno inoltrato o in inverno ci sono diverse soluzioni per adattare il vostro abito alla stagione fredda, naturalmente tutto dipende dal modello che avete acquistato.

Potete scegliere di modificare la scollatura e coprire le spalle aggiungendo un corpetto con le maniche lunghe oppure un bolerino aderente di tulle o pizzo, questo nel caso di un vestito che lascia le spalle completamente libere.

In alternativa potete aggiungere soltanto le maniche, si tratta certamente di una soluzione che lascia spazio a più possibilità di scelta e personalizzazione.

Viste le temperature basse, dovrete coprirvi bene poiché ci saranno diversi momenti in cui vi ritroverete all’aperto. Pensate quindi all’acquisto di un cappottino o di una mantella in lana, oppure di una pelliccia ecologica. Per completare il vostro look da sposa invernale potete anche aggiungere dei manicotti di lana o dei guanti, lunghi o corti.