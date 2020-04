Emergenza coronavirus: Capelli colorati e cura a casa

LUGANO - Come ormai saprai, l’emergenza sanitaria attuale ci ha costrette a chiudere temporaneamente il salone. Ma, anche se non siamo vicini fisicamente, il nostro cuore è sempre lì con te e con tutte le nostre clienti.

Regalare bellessere è la nostra missione e passione da sempre: per questo, anche se al momento non possiamo prenderci cura dei tuoi capelli in salone, vogliamo comunque aiutarti – seppure da lontano – a coccolarli.

Oggi abbiamo pensato di darti qualche suggerimento per mantenere il tuo hair color brillante e vivace più a lungo, in attesa di rivederci!

Se non adeguatamente trattate, infatti, alcune nuance possono facilmente sbiadirsi e perdere tono, mentre altre – le declinazioni di biondo soprattutto – rischiano di degenerare verso colorazioni antiestetiche, come il tanto temuto “effetto giallo”.

Che fare, allora, per prendersi cura dei capelli colorati a casa?

Ecco qualche consiglio utile da seguire:

Utilizzare uno shampoo specifico per capelli colorati

Nutrirli con un balsamo dopo ogni shampoo e con una maschera due volte a settimana

Per l’hair washing prediligere acqua fredda o tiepida: l’acqua calda tende a seccare i capelli e li rende opachi

Per districarli scegliete una spazzola in setole naturali

Non esagerate con il calore: se possibile lasciate che si asciughino in modo naturale e riducete al minimo indispensabile l’uso di piastra e ferro

Con questi piccoli consigli sarà più semplice mantenere un hair color brillante, più a lungo, anche da casa.

E se la ricrescita o i prodotti che stanno per terminare diventano un problema?

Non preoccuparti, ci siamo noi con te! In caso di necessità, puoi contattarci con whatsapp al numero 079 9637785 e richiedere il tuo SOS KIT COLORE, RICRESCITA e CURA CAPELLI personalizzato, che ti sarà spedito direttamente a casa.

Insomma, dato che il tempo a disposizione in casa aumenta a dismisura, perché non regalare qualche coccola in più a te e ai tuoi capelli? La bellezza e il benessere fanno bene all’umore!

Noi del Team Laura Compagnia della Bellezza Lugano al momento restiamo a casa, come te, ma non vediamo l’ora di riaccoglierti in salone con consigli e trattamenti per il tuo Bellessere!