Emergenza coronavirus: come comunicare agli invitati il rinvio del matrimonio?

MENDRISIO - Se avete deciso di rinviare il vostro matrimonio a causa del Coronavirus, e avete già scelto una nuova data, è il momento di comunicarlo ai vostri invitati.

Come fare? Con il “Change the date”: si tratta di un semplice biglietto che indica solamente la nuova data e l’orario in cui verrà celebrato il matrimonio, oltre ai nomi degli sposi.

Se Chiesa e Location non sono cambiate non occorre indicarle nuovamente, così come non è indispensabile indicare nuovamente i contatti per confermare la presenza e le informazioni per il regalo di nozze.

Anche per realizzare il Change the date mantenete lo stile che avevate scelto per le partecipazioni, a meno che non abbiate deciso di approfittare del cambio data per scegliere un nuovo tema per il vostro matrimonio. Molto probabilmente la nuova data cadrà in un’altra stagione rispetto a quella che avevate deciso inizialmente, questo è un motivo in più per optare per un colore più adatto al periodo in cui si terrà il matrimonio.

Potete sfruttare il tempo in più a disposizione per rivedere le scelte che avevate fatto e, se nel frattempo vi è sorto qualche dubbio in merito, approfittatene per cambiare quei dettagli di cui non siete più convinti. In pratica cercate di cogliere il lato positivo di questo imprevisto, che vi vede costretti a stravolgere tutti i vostri programmi.

Company profile – Petali di Riso è uno studio di wedding planning e design che nasce nel cuore del Mendrisiotto dove realizza matrimoni su misura in tutto il territorio della Svizzera Italiana. Tutti i servizi sono completamente personalizzati per soddisfare le esigenze ed aggiungere quel tocco speciale al grande giorno. Petali di Riso è a disposizione anche per organizzare Feste di compleanno, Battesimi, Comunioni, Lauree e Feste prèmaman. Da Petali di Riso potrete trovare tutto l’occorrente per il vostro evento. Per info: clicca qui.