Beauty, Eva Sýkora: «Vi spiego come cominciare a viversi»

LUGANO - La vita di ogni essere umano è una storia, si vivono esperienze positive e dolorose. Il segreto però è di ritrovare sempre la strada maestra. Anche Eva ha vissuto parti della sua vita tra ombre, ma come spesso accade l’essere umano scopre forze inattese dentro di se. La sua è una storia affascinante, proprio come la sua professione. Tantra Expert and Sex Coach che esercita a Lugano.

Eva, tutto ha inizio… ?

«Fin da bambina ho vissuto molti traumi, soprattutto nella sfera della mia intimità e sessualità. Questi traumi profondi per molto tempo mi hanno impedito di vivere bene l’intimità. Tutto quello che sentivo era un forte disagio. Fino ai 24 anni l’orgasmo era per me un tabù assoluto….ma un giorno ho deciso di cambiare le cose.

Lavorando sulla mia energia sessuale, praticando Tantra e seguendo corsi di sviluppo personale ho vissuto una rinascita. Oggi sono una donna felice e capace di creare la vita che davvero desidera! Ho realizzato che prima ero “morta”; è una sensazione davvero strana quando arrivi al punto di chiederti “Cosa ho fatto in questi 24 anni?” A quel tempo non avevo idea che la mia storia sarebbe diventata la mia missione di vita! E così successo. Ho deciso di proseguire nella mia crescita per riuscire a trasmettere le cose che ho applicato su me stessa anche agli altri».

“La mia missione è proprio aiutare quante più persone possibile a sperimentare questa rinascita in estasi”

«Oggi, sono già più di 15 anni che continuo a espandermi in Ecstasy di Tantra[SE1]. Sono diventata l’Esperta di Tantra e la Sex Coach con approccio assolutamente diverso di altri. Aiuto chi vuole risvegliarsi grazie al mio metodo 4 Elements Awakening to Ecstasy che armonizza i 4 piani di essere umano: il piano EMOZIONALE, il piano FISICO, il piano MENTALE e il piano ENERGETICO».

Perché è così importante lavorare su tutti e 4 i piani?

«Perché se lavori solo su un singolo aspetto (come avviene con solo coaching, solo terapia o medicina normale), una parte non armonizzata può di nuovo attaccare quelle sane, riportandoti nella situazione iniziale. La soluzione dei problemi, con mio metodo, è invece DEFINITIVA».

Lei ha lavorato in Italia, Repubblica Ceca, India e Bali, quali le differenze?

«Allora nella Repubblica Ceca sono molto più aperti alla crescita personale e alla crescita sessuale. Intendo aperti per Tantra e soprattutto hanno la consapevolezza che la sessualità sana può portare una guarigione profonda di tanti temi o “problemi” nella vita... In Svizzera è un poco meglio rispetto all'Italia. Spesso vedo soprattutto le donne italiane bloccate proprio per un discorso di religione. In India le donne sono influenzate molto da quello che è la loro cultura. Ho lavorato soprattutto con donne e uomini di tutta Europa e tutto il mondo ma le donne dell’India mi hanno dato l’opportunità di svolgere un grande lavoro per cambiare la loro vita e sentire finalmente il piacere. Anche a Bali trovi persone di tutto il mondo, non ho avuto l’opportunità di trattare proprio con una vera persona del posto. Energicamente organizzare un corso o trattamento individuale e molto più forte per l’energia speciale che Bali emana. La bella notizia è che l’ interesse per una sana sessualità sta crescendo in tutto il mondo e le persone non lo vivono più come un tabù come succedeva in passato».

Quanto è importante l’intesa intima in una coppia?

«Prendo come esempio una piramide a più livelli. Alla sua base troviamo l’intimità, intesa come desiderio sia sessuale che desiderio di vedere la persona amata, condividere degli istanti con lei. Questo grande desiderio però con il tempo tende a diminuire, generando anche dei tradimenti. Ma è fondamentale capire e gestire questo “abbassamento” del desiderio. La mia missione è proprio quella di scoprire i livelli più alti della piramide, dove la pianificazione della coppia è parte fondamentale. Ritagliarsi dei momenti di coppia per riscoprire il desiderio comune, grazie a diversi rituali che vanno dalla cena in un ambiente molto speciale, alla condivisione del proprio corpo con massaggi reciproci. Per concludere, l’intesa intima è fondamentale per non spegnere la passione della coppia. Grazie ai diversi percorsi che la pratica tantra è in grado di offrire, la passione e la complicità non si spegnerà ma si rinnoverà sempre… ».

Tre consigli per vivere una salute intima in coppia soddisfacente?

«Il primo consiglio è di prendersi una giornata o mezza giornata o almeno una sera tutta per se. Concedersi una cena, meglio se afrodisiaca e già pronta. Condividere molto e preparare il proprio spazio “sacro” insieme dove poi i corpi uniranno il loro percorso (questa pratica è insegnata nei miei moduli). Lo spazio solitamente è composto da luci soffuse, candele con aromi particolari e mai sul letto ma al centro del locale, per terra con materassini. Il luogo può essere lo stesso ma è importante cambiare l’ambientazione, questo per vivere sempre un’esperienza unica. Il secondo consiglio è dare la massima importanza a questo incontro di coppia. Le distrazioni della vita quotidiana, lavoro e stress allontanano l’energia di noi stessi dal piacere, dal dedicarsi, proprio il momento della coppia è necessario prevalga, con la massima consapevolezza del momento che siamo vivendo con il/la nostro partner. Essere presenti. Viverci veramente e con la presenza. Il mio lavoro è proprio quello d'insegnare alle coppie, come riscoprire l’intimità profonda e sacra. Il terzo consiglio, sperimentare, giocare, sviluppare la complicità senza porsi limiti, mettersi in gioco, uscire dalla zona comfort e godere appieno di questo meraviglioso momento di coppia. Dova va l’attenzione va energia».

Perché scegliere Eva Sýkora?

«Quello che piace di lei e che la rende unica è la sua grande esperienza multi-disciplinare e soprattutto che è una donna che ha vissuto sulla sua pelle, sa come affrontare ansie, disturbi e problemi sessuali. Tutto in un’unica persona. Eva ha trasformato le vite di centinaia di persone attraverso la sua "tecnica 4 Elements Awakening to Ecstasy” e Mohenjo-daro. Ha aiutato a nascere nuove vite in diversa modalità e soprattutto con massimo amore, grazie alla tecnica Ecstatic Birth».

Quello che dicono di Eva

«“Il suo grande vantaggio è che è Coach con grande l’esperienza, Maestra di Tantra con 15 anni di pratica, Massaggiatrice, Body Channeler e Sex Expert, tutto in un’unica persona”. “Eva ha delle frequenze vibrazionali alte, sa precisamente dove toccarti, dove portare armonia e dove indirizzare l’energia. Il suo altro grande dono è l’empatia, sa come creare uno spazio sicuro, e con lei ti trovi davvero a tuo agio. Questo è fondamentale“. “Grazie sue alle conferenze in Republica Ceca per ragazzi e ragazze adolescenti di Sessualità Sacra, sta portando una educazione sana della sessualità“».

La sua giornata tipo?

«Tutto ha inizio con la “mia magica” mattinata, dove trovano posto alcuni rituali. Dalla meditazione ad alcuni esercizi di tantra-yoga e danza estetica, ad altre pratiche che mi portano a raggiungere un orgasmo energetico inteso. La colazione è sempre abbondante, con frutta e semi e altri alimenti salutari. Ci sono anche periodi di depurazione del corpo, dove bevo solo acqua e succhi di frutta. Tutte queste pratiche del mattino mi permettono di affrontare la giornata anche con le sedute dedicate ai clienti. Il tempo libero amo trascorrerlo nella natura, danzare, viaggiare oppure creare articoli per blog, corsi on-line e tutto quello che può aiutare le persone a vivere l`intimità profonda».

Il suo rapporto con la salute intima?

«La salute intima passa anche da una buona alimentazione che non comprende carne, latticini e zuccheri ecc. Un altro aspetto che mantiene un’ottima salute intima è rappresentato dal movimento. Lunghe passeggiate e sedute di yoga o danza sono salutari e rafforzano l’energia sessuale. Scoprire e riscoprire il proprio corpo è una forma che consolida la salute intima, non l’orgasmo fine a se stesso come ci è stato insegnato, ma una dolce carezza che percorre tutto il corpo. Sentire le vibrazioni che provengono da ogni angolo, vivere intensamente il proprio momento di piacere. Purtroppo la società ci ha abituati a scene “isteriche da porno” che descrivono l’orgasmo come una forma di piacere che proviene solo da una parte del nostro corpo, questa visione ha ripercussioni anche sui rapporti di coppia, che spesso sono frettolosi, senza profondità e condivisione profonda».

Da grande Eva Sýkora sarà?

«Numero uno in tutto il mondo, Stati Uniti, Australia, insomma ovunque. Avrò un mio programma in tv in più paesi, insegnerò alle persone come vivere un’intimità sana e nutriente, che dia più vitalità e felicità. Più coppie felici e serene, più bambini felici e più famiglie forti e felici, questo si traduce in meno divorzi… e un mondo più felice. La mia visione è: Un mondo dove le persone riconoscono e usano la propria sana energia sessuale come fonte di energia vitale, creatività e gioia per vivere nella pienezza delle proprie potenzialità. La mia missioni è: Libera il tuo potere personale nascosto in te attraverso la tua sacra Sessualità!».



Eva è Swiss’s #1 Tantric Expert & Sex Coach and Trainer, Founder of 4 Elements Awakening to Ecstasy and Founder of Ecstatic Birth and Magic Lovers Techniques. Per info: www.tantra-expert.com - www.evasykora.com

Eva Sýkora